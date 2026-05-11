구윤철 “올 성장률 2% 웃돌 듯… 코스피 아직 낮은 수준”
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 올해 한국 경제 성장률이 2%를 웃돌 것이라고 예상했다. 최근 가파른 오름세를 보이는 증시를 두고는 여전히 다른 선진국 대비 낮다는 평가가 있다며 추가 상승 여력을 시사했다.
구 부총리는 11일 정부세종청사에서 열린 재경부 기자단 간담회에서 “올해 경제 성장은 2%를 상회할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 그러면서 지난 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.7%로 시장 예상을 크게 웃돌았으며 최근 주요 투자은행이 관련 전망치를 잇따라 상향하고 있다고 언급했다.
그는 수출 동향 또한 호조라고 강조했다. 수출이 지난 1·2월 기준 일본과 이탈리아를 제치고 세계 5위까지 올라섰으며, 2·3월 경상수지는 역대 최대 흑자를 기록했다는 것이다.
불확실성 요인으로는 반도체 업황, 중동 전쟁 상황 등을 꼽았다. 최대 리스크로는 물가를 거론했다. 주요 선진국에 비해선 선방 중이지만, 세계적 고유가가 이어지는 점을 고려할 때 적극적 상황 관리가 필요하다는 취지다.
다음 달 내놓을 하반기 경제성장전략을 언급하면서 “하반기부터 내년까지가 성장 잠재력을 위한 구조개혁의 골든 타임”이라고 규정하기도 했다. 구 부총리는 “AX(AI 전환)·GX(녹색 전환)가 우리 산업·행정·생활에 본격적으로 적용돼 세계에서 가장 모범이 되도록 추진하겠다”고 밝혔다.
또 “우리 기업도 현재의 이익 분배에 집중하기보다 미래에 대비한 혁신·투자에 사용해서 HBM(고대역폭메모리) 이후 제2, 제3의 성장동력을 발굴하려는 노력이 필요하다”고도 덧붙였다.
한편, 구 부총리는 최근 활황을 보이는 주식시장 관련해서는 “PBR(주가순자산비율) 기준으로 보면 아직도 선진국에 비해서는 낮은 수준이라는 통계가 있다”고 말했다. 금융투자소득세 도입 관련해서는 “자본시장 상황 등 시장 여건이 충분히 조성된 시점에 검토할 과제”라고 선을 그었다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사