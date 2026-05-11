‘삼전닉스’ 수출 실적도 날았다…5월에도 이어지는 ‘반도체 외끌이’
중동 전쟁 영향에도 5월 1~10일 우리나라 수출이 43% 넘게 증가했다. 같은 기간 역대 최대 실적이다. 반도체 수출이 150% 늘어나며 전체 수출에서 차지하는 비중이 절반에 육박했다.
11일 관세청이 발표한 ‘2026년 5월 1~10일 수출입 현황(잠정)’에 따르면 이 기간 수출액은 184억3400만 달러로 지난해 같은 기간보다 43.7% 급증했다. 종전 5월 1~10일 기준 수출 최대 기록인 2024년의 168억 달러를 뛰어넘었다. 조업일수는 지난해와 마찬가지로 5일이었다. 이를 반영한 하루평균 수출액(36억9000만 달러)은 43.7% 늘었다. 수입액은 14.9% 증가한 167억3700만 달러로 무역수지는 16억9800만 달러 흑자를 기록했다.
품목별로는 반도체 수출액이 85억4000만 달러로 전년 같은 기간 대비 149.8% 증가했다. 전체 수출에서 차지하는 비중도 지난해 26.7%에서 46.3%로 증가했다. 사실상 전체 수출의 절반가량을 반도체 산업 하나가 지탱하고 있는 셈이다. 인공지능(AI) 붐에 중동 전쟁으로 물류 교란을 우려한 빅테크들이 핵심 부품의 선제 확보에 나선 결과로 풀이된다.
글로벌 AI 인프라 투자 확대 영향도 확인된다. 데이터저장장치(SSD)를 포함한 컴퓨터주변기기 수출은 382.8% 급증한 11억4000만 달러를 기록했다. 국내 반도체 기업들의 설비 투자도 늘어나며 반도체 제조 장비 수입은 12억6400만 달러로 129.7% 급증했다.
반도체를 제외한 수출입 지표에선 중동 전쟁의 장기화 여파가 이어졌다. 승용차(-26.0%), 철강제품(-3.2%) 수출이 감소했다. 국제유가 등 에너지 가격 상승으로 원유 수입액은 7.9% 증가했다. 나프타 등 원유를 가공한 석유제품 수입액도 100.8% 급증했다.
수출은 중국(81.8%), 베트남(89.3%), 미국(17.9%), 대만(96.7%) 등을 중심으로 증가세를 이어갔다. 수입은 중국(28.8%), 미국(22.9%), 유럽연합(45.3%) 등을 비롯해 최근 원유 대체 항로로 떠오른 사우디아라비아(19.6%) 등이 늘었다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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