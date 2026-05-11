대전TP, 전국 테크노파크 최초 ‘AI 기술 인권윤리’ 명문화
대전테크노파크가 전국 19개 테크노파크 가운데 최초로 ‘인공지능(AI) 기술 인권윤리’를 명문화했다.
대전TP는 11일 어울림플라자 대회의실에서 ‘인권경영 선언문 개정 선포식’을 개최했다.
인권경영 선언문은 2019년 공표 이후 7년 만에 개정됐다. 개정안의 핵심인 제6조 ‘디지털 인권’ 조항은 AI 등 신기술 혁신 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해 예방을 위한 가이드라인 준수를 명시했다.
이와 함께 지역 중소·벤처기업의 인권경영 체계 구축을 지원하는 내용도 새롭게 명문화했다.
선포식에 이어 진행된 경영진 특별 교육에서는 유경환 대전시 인권보호관이 강사로 나서 인권 감수성 향상 방안, 인권경영 실천 방안 등을 공유했다.
김우연 대전TP 원장은 “기술 혁신 속에서 공공기관이 가져야 할 윤리적 책임을 재정립했다”며 “지역 기업들이 건강한 인권경영 문화를 정착할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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