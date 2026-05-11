대전TP, 전국 테크노파크 최초 ‘AI 기술 인권윤리’ 명문화

대전테크노파크 관계자들이 11일 열린 '인권경영 선언문 개정 선포식'에서 기념촬영을 하고 있다. 대전테크노파크 제공

제6조 ‘디지털 인권’ 조항은 AI 등 신기술 혁신 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해 예방을 위한 가이드라인 준수를 명시했다.

이와 함께 지역 중소·벤처기업의 인권경영 체계 구축을 지원하는 내용도 새롭게 명문화했다.