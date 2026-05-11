대전 초등학교서 19명 식중독 증상…보건당국 조사 중

급식실의 위생 상태를 비롯해 음식과 조리도구, 음용수 등에서 검체를 채취하며 조사를 진행하고 있다.

대전의 한 초등학교에서 집단 식중독 증상이 발생해 보건당국이 역학조사에 나섰다.11일 대덕구와 대덕구보건소, 대전시교육청 등에 따르면 이날 오전 이 학교 학생·교직원 등 19명에게서 구토와 발열 증상이 나타났다.일부 학생들은 등교하지 못하고 집에서 안정을 취하거나 병원에서 진료를 받은 것으로 파악됐다.시 교육청과 보건당국은 학교로부터 신고를 접수하고 관계기관 회의를 거쳐 긴급 역학조사에 나섰다.학생들은 지난 8일 점심시간에 같은 메뉴를 먹은 것으로 나타났다. 일부 학생은 주말에도 구토·설사 등의 증상을 보인 것으로 알려졌다.보건당국은대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지