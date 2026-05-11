고용보험 가입자 27만명 늘었다는데…증가분 77%는 60세 이상
청년층 고용보험은 3년 넘게 감소
구인배수도 연간 평균치 회복 못해
고용보험 가입자 증가 폭이 넉 달째 20만명대 후반을 유지했지만 증가분은 대부분 60세 이상에 집중된 것으로 나타났다.
고용노동부가 11일 발표한 ‘고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난달 고용보험 상시가입자는 1580만7000명으로 지난해 같은 기간보다 26만9000명 늘었다. 고용보험 가입자 증가 폭은 1월 26만3000명, 2월 25만8000명, 3월 26만9000명 등 20만명대 후반을 유지했다.
연령대별로는 60세 이상 가입자가 20만6000명 늘어 전체 증가분의 76.6%를 차지했다. 같은 기간 29세 이하에서는 6만4000명이, 40대에서는 7000명이 감소했다. 특히 29세 이하 청년층의 고용보험 가입자는 2022년 9월 이후 44개월째 연속으로 줄면서 감소세가 굳어졌다.
고용서비스 통합플랫폼 ‘고용24’를 이용한 4월 신규 구인 인원은 17만4000명으로 지난해 같은 달보다 9000명(5.6%) 늘었다. 구직자 1인당 일자리 수를 뜻하는 구인 배수는 0.45로 지난해 같은 달의 0.43 대비 상승했다. 천경기 노동부 미래고용분석과장은 “구인 배수가 좋아졌지만 연간 평균치인 0.56 정도는 돼야 한다”며 “여전히 고용시장이 어려운 것으로 해석된다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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