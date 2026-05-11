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할머니 쓰러지자 달려간 장병…“부대 교육 덕분” [아살세]

입력:2026-05-11 16:17
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육군 60사단 조경여단 임재엽 상병. 육군 60사단 제공

길에서 갑작스럽게 쓰러진 시민을 발견하고 침착하게 응급처치를 한 육군 장병의 사연이 뒤늦게 전해졌다.

사연의 주인공은 육군 60사단 예하 조경여단 소속 임재엽(26) 상병이다. 임 상병은 지난달 26일 오전 외박을 나와 서울 용산역 인근에서 친구를 기다리던 중, 길을 걷다 행인과 부딪혀 바닥에 쓰러진 한 할머니를 목격했다.

임 상병은 즉시 환자에게 달려가 상태를 확인한 뒤 119에 신고했다. 구급대원이 도착하기까지 걸린 시간은 약 20분. 그는 환자가 의식을 잃지 않도록 곁을 지키며 복용 중인 약물이나 기저질환 등을 묻고 계속해서 대화를 유도했다.


구급대원이 현장에 도착한 뒤에도 임 상병의 대처는 빛을 발했다. 역 주변의 혼잡한 인파 속에서 시민들을 통제하며 구급대원들이 환자를 원활하게 이송할 수 있도록 안전 통로를 확보했다.

당시 상황을 지켜본 한 시민이 국민권익위원회 국민신문고에 “많은 사람들이 혼란스러운 와중에 군복을 입고 시민을 구하는 모습에 큰 감동을 받았다”고 제보하면서 임 상병의 선행이 세상에 알려지게 됐다.

임 상병은 부대를 통해 “군인으로서 국민의 생명을 보호하는 것은 본분”이라며 “평소 부대에서 실시한 응급처치 교육이 큰 도움이 됐다”고 소감을 밝혔다.


60사단은 군인정신을 발휘해 국민의 생명을 보호한 임 상병에게 표창을 수여했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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