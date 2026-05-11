시사 전체기사 [속보]‘해군 귀빈정 파티 의혹’ 김건희 무혐의…김성훈은 송치 입력:2026-05-11 16:16 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김건희 여사, 김성훈 전 경호처 차장. 연합뉴스[속보]‘해군 귀빈정 파티 의혹’ 김건희 무혐의…김성훈은 송치신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 2 ‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세 3 “지난 4년은 사실상 마이너스… 정부와 가장 가까운 건 나” 4 “부동산 지옥 저지” “강남 빼고 다 올라”… 집값 때리는 국힘 5 1인 가구 건보료 13만원, 4인 맞벌이 39만원 기준…고유가 피해지원금 2차 지급 해당분야별 기사 더보기 1 거래절벽 막으려… 비거주 1주택 매매 실거주 유예 검토 2 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 3 ‘1인당 6억 성과급’ 통할까… 삼성전자 노사 마지막 담판 4 [속보]챗GPT 파일 업로드 오류…오픈AI “조사 중” 5 “매물 잠김 집값 상승 불가피” “세제·금리 따라 유동적” 분분 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “눈도 마주치지 마” 챗GPT, 딸을 방에 가두다 2 친딸 6세부터 수백회 성폭행…‘인면수심’ 50대 2심 징역 20년 3 [단독] ‘쓰레기통 얼음’ 광장시장 식당, 영업정지 없이 과태료 150만원 4 프라이드 부부가 양념 아이 출산?…페리카나, ‘불륜 광고’ 사과 5 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 트럼프 “이란 답변 방금 읽어… 완전히 용납 불가” 2 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 3 트럼프 “이란 답변, 용납 불가”…이란, 미국의 핵 개발 중단 요구 거부한 듯 4 트럼프 “이란, 47년간 美 갖고 놀았다. 미루고 미루고 미룬다” 5 [속보] 백악관 “트럼프-시진핑, 현지시간 14일 오전 베이징서 정상회담” 해당분야별 기사 더보기 1 유미와 5년 동행 마치며 울컥…이상엽 감독 “팬들 덕에 숙제 끝냈습니다” 2 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 3 광선검 든 부모와 아이…잠실에 내려온 ‘스타워즈’의 오래된 미래 4 잠실에 등장한 스타워즈 캐릭터들… 어른도 아이도 열광 5 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 해당분야별 기사 더보기 1 제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진 2 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 3 “1절 멜로디가 비슷” 뉴진스, 美서 저작권 침해로 피소 4 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 5 화려한 괌 풍경 뒤 굶주린 청년들… 교수가 매주 차리는 ‘캠퍼스 식탁’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규 사람 떨어지는데 보고도 ‘휙’…한동훈 반응 논란 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 트럼프 “이란 답변 방금 읽어… 완전히 용납 불가” 박나래 이달중 3차 경찰 조사… 갑질·불법 시술 의혹 “매물 잠김 집값 상승 불가피” “세제·금리 따라 유동적” 분분 나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격 [단독] “눈도 마주치지 마” 챗GPT, 딸을 방에 가두다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요