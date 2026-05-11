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[속보]‘해군 귀빈정 파티 의혹’ 김건희 무혐의…김성훈은 송치

입력:2026-05-11 16:16
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김건희 여사, 김성훈 전 경호처 차장. 연합뉴스

[속보]‘해군 귀빈정 파티 의혹’ 김건희 무혐의…김성훈은 송치

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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