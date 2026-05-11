넥슨, 2026년 ‘NDC’ 오프라인 참관객 모집… AI 강연 대폭 확대
넥슨이 국내 게임 업계 최대 지식공유 행사인 ‘넥슨 개발자 콘퍼런스’ 오프라인 참관객을 19일부터 모집한다.
올해로 19회째를 맞이하는 NDC는 다음 달 16일부터 18일까지 사흘간 성남시 판교 넥슨 사옥 및 일대에서 개최된다. 게임 산업에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참관할 수 있다. 공식 홈페이지를 통해 오는 19일부터 21일까지 일자별 선착순으로 참가 접수를 진행한다.
이번 행사에서는 기획부터 프로덕션과 운영 및 프로그래밍 등 게임 개발 전반을 폭넓게 아우르는 총 51개 발표 세션이 운영된다. 넥슨컴퍼니를 비롯해 크래프톤, 로블록스, 구글 딥마인드 등 국내외 주요 게임사와 기업 임직원들이 연사로 나선다.
글로벌 흥행작 ‘아크 레이더스’ 개발사인 엠바크 스튜디오도 참여해 인공지능과 머신러닝 분야의 개발 경험을 공유한다.
올해는 인공지능 접목 사례 강연이 대폭 확대됐다. 박용현 대표와 김용하 본부장 등 업계 전문가들이 참여하는 8종의 특별 대담 강연도 마련됐다.
이 외에도 행사 기간 동안 넥슨 사옥에서 150점 이상의 작품을 선보이는 웅장한 아트 전시회가 열린다. 야외 이벤트 존에서는 미니게임과 굿즈 증정 등 부대 프로그램이 운영된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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