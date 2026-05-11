네오위즈, 1분기 영업익 70억원
네오위즈가 지난 1분기 영업이익 70억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 32% 감소한 수치다. 에프앤가이드 전망치(102억원)도 밑돌았다.
매출은 1014억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 14% 증가했다. 전망치(1018억원)도 대체로 부합했다.
당기순이익의 경우 고환율에 따른 환차익 효과가 반영돼 155억원으로 집계됐다. 전망치(82억원)을 크게 웃돈다.
네오위즈는 “핵심 라이브 지식재산권의 꾸준한 성과를 바탕으로 안정적인 성장세를 이끌어냈다”고 설명했다.
PC와 콘솔 게임 부문 매출은 395억원으로 9% 증가했다. ‘셰이프 오브 드림즈’와 ‘P의 거짓’ 등이 글로벌 할인 이벤트 등을 통해 판매 흐름을 유지했다.
모바일 게임 부문 매출은 514억원으로 전년 동기 대비 13% 늘어나며 이번 분기의 전체적인 성장을 견인했다. ‘브라운더스트2’의 이연된 이벤트 매출과 웹보드 게임 규제 완화 효과가 긍정적으로 작용했다.
네오위즈는 2분기 ‘P의 거짓’ 차기작을 비롯해 ‘프로젝트 CF’와 ‘프로젝트 윈디’ 등 신작 프로젝트 개발도 속도를 낸다.
한편 네오위즈는 주주환원 정책에 따라 현금배당과 자사주 소각 등 약 120억원 규모의 환원을 집행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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