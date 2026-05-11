‘비둘기파’ 신성환 한은 금통위원 “물가 상승 우려, 금리 인하 논의 부담”
대표적인 ‘비둘기파’로 꼽혀온 신성환 한국은행 금융통화위원이 퇴임을 하루 앞두고 금리 인하에 신중해야 한다는 메시지를 내놨다. 중동발 국제유가 급등으로 물가 불확실성이 커진 만큼 지금은 경기보다 물가 안정에 더 무게를 둬야 한다는 취지다.
신 위원은 11일 서울 중구 한은에서 열린 퇴임 기자간담회에서 “지금은 금리 인하를 논하기 상당히 부담스러운 상황”이라고 말했다. 그는 “현재는 물가에 대한 압력이 굉장히 크고, 미래 물가에 대한 불확실성도 상당하다”며 “물가에 대한 우려가 꽤 있는 상황으로 해석한다”고 밝혔다.
그동안 신 위원은 금통위 안에서 가장 적극적으로 금리 인하 필요성을 제기해온 인물이다. 2022년 7월 금통위원으로 합류한 뒤 총 30차례 기준금리 결정 회의에 참여했고, 이 과정에서 6차례 소수의견을 냈다. 이 가운데 5차례가 금리 인하 의견이었다.
하지만 퇴임 직전 내놓은 진단은 달랐다. 신 위원은 “제가 인하 소수의견을 냈던 것은 당시 인플레이션 우려가 크지 않다는 전제가 있었기 때문”이라며 “지금처럼 물가가 목표치인 2%를 상회할 가능성이 커진 상황에서는 성장과 상충하더라도 물가 안정에 무게를 둘 수밖에 없다”고 말했다.
가장 큰 변수로는 국제유가를 지목했다. 신 위원은 “당초에는 올해 말 유가가 배럴당 70달러 수준으로 안정될 것으로 봤지만 지금 상황으로는 90달러 수준이 될 가능성이 있다”고 했다. 이어 “고유가가 장기간 이어지면 생산자들이 비용 상승을 더 이상 흡수하기 어려워지고, 결국 소비자 가격으로 전가될 수 있다”며 “그렇게 되면 2차 물가 충격으로 이어질 수 있다”고 우려했다.
그러면서 “유가가 계속 높은 수준에 머무는 상황에서는 물가와의 싸움이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 격해질 수 있다”고 덧붙였다. 경기 둔화 부담이 있더라도 고유가에 따른 물가 파급을 차단하는 것이 중앙은행의 우선 과제가 될 수 있다는 뜻이다.
신 위원은 과거 금리 인하 소수의견을 냈던 배경에 대해서는 한국 경제의 양극화 구조를 들었다. 신 위원은 “한국 경제에서는 일부 부문이 전체 성장률 숫자를 끌어올리지만, 경제의 상당 부분을 차지하는 실물경제 부문은 장기간 어려움을 겪고 있었다”며 “헤드라인 성장률만으로 경기를 판단하기 어려웠다”고 설명했다.
특히 반도체 중심의 성장 구조에 대해서도 “반도체는 자본집약적 산업이라 고용에 미치는 영향이 제한적”이라며 “일부 산업이 큰 이익을 내더라도 그 효과가 경제 전반으로 충분히 퍼진다고 보기는 어렵다”고 말했다.
금통위 활동에서 아쉬웠던 대목으로는 지난해 8월 금리 결정을 언급했다. 신 위원은 “지난해 8월 정도에는 금리를 내릴 수 있었던 때라고 생각한다”며 “그때 좀 더 강하게 인하를 주장했으면 어땠을까 하는 아쉬움은 있다”고 말했다. 다만 “금통위는 위원회 조직인 만큼 최종 의사결정은 존중한다”고 덧붙였다.
한국 경제의 구조적 문제로는 높은 저축률과 부진한 민간소비를 꼽았다. 그는 “지금처럼 성장률 숫자가 높게 나오는 상황에서도 민간 소비 증가율은 만족할 만한 수준이 아니다”라며 “저축 시스템을 더 효율적으로 만들어야 한다”고 했다.
신 위원은 한국의 부동산 중심 자산 축적 구조를 두고 “가난하게 살다가 부자로 죽는 시스템”이라고 표현했다. 그는 “집이라는 것도 원리금을 받는 일종의 저축이라고 볼 수 있다”며 “집을 사느라 허덕이고 노후를 위해 저축만 하다가, 결국 집이라는 큰 재산을 남겨놓고 떠나는 구조가 된다”고 지적했다.
원·달러 환율에 대해서는 저평가 가능성을 언급했다. 신 위원은 “금리 역전 영향도 있지만 현재 환율은 지나치게 저평가된 측면이 있다”며 “국내 투자자들의 해외 투자 수요가 급격히 늘어난 것이 가장 큰 원인 중 하나”라고 분석했다. 다만 “여러 흐름을 보면 환율은 지금보다는 하향 안정화하는 방향으로 가지 않겠느냐”고 전망했다.
금융시장 국제화에 따른 정책 대응 필요성도 강조했다. 신 위원은 “고성능 자동차가 되려면 브레이크와 에어백도 좋아져야 한다”며 “국제 금융시장과 연결이 강해질수록 쏠림 현상에 대응할 수 있는 안정 장치와 컨틴전시 플랜이 중요하다”고 말했다.
한은 포워드 가이던스에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 그는 “중앙은행이 생각하는 미래와 시장이 생각하는 미래 사이의 괴리를 줄이는 역할을 했다”며 “정책 결정이 시장에 주는 충격을 부드럽게 흡수하도록 하는 데 일정 부분 성과가 있었다”고 밝혔다. 다만 포워드 가이던스가 확정적 약속은 아니라는 점도 강조했다. 미래에 대한 최선의 전망일 뿐이라는 얘기다.
신 위원은 홍익대 경영학부 교수, 한국금융연구원장, 금융위원회 금융발전심의회 위원, 한국금융학회장 등을 지냈다. 2022년 은행연합회 추천으로 금통위원에 임명됐고 12일 4년 임기를 마치고 퇴임한다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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