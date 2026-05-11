꽃으로 물든 17일…‘2026고양국제꽃박람회’ 성료
‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 열린 2026고양국제꽃박람회가 17일간의 일정을 마치고 성황리에 막을 내렸다.
고양국제꽃박람회재단은 지난 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 열린 ‘2026고양국제꽃박람회’를 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.
올해 박람회는 전시와 체험, 휴식, 문화 콘텐츠, 비즈니스 프로그램을 결합한 체류형 박람회로 운영되며 관람객들의 높은 호응을 얻었다.
박람회 마지막 날 열린 ‘고양국제플라워어워드쇼’에서는 고양시농업기술센터의 ‘스타가넷(장미)’이 최고상인 대통령상을 수상했다. 국무총리상은 메인 전시 ‘시간여행자의 정원’을 조성한 ㈜에코스타일과 실내 부스 참가업체 대신원예에 각각 돌아갔다.
올해 꽃박람회는 화훼 산업 활성화를 위한 글로벌 비즈니스 플랫폼 역할도 수행했다. 재단은 해외 바이어 초청을 통해 총 144건의 비즈니스 상담을 진행했으며, 일본 오타경매장과 인도네시아·네팔 화훼협회 등과 업무협약을 체결하며 국제 화훼 네트워크 확대 성과도 거뒀다.
행사장 중심에 조성된 메인 전시 ‘시간여행자의 정원’은 높이 13m 규모 상징 조형물과 스토리형 공간 연출로 관람객들의 눈길을 끌었다.
특히 올해는 단순히 ‘보는 박람회’를 넘어 ‘머무르고 참여하는 박람회’로의 변화를 시도하며 체험형 콘텐츠를 대폭 강화했다.
허브아로마존과 원예치유존 등 힐링 콘텐츠를 비롯해 씨앗 봉투 만들기, 압화·비밀화 그리기, 추억의 골목놀이 등 다양한 참여형 프로그램이 운영됐다. 연휴 기간에는 펭수 팬미팅과 공연, 플라워 디자인 경기대회, 소개팅 프로그램 등 다채로운 이벤트도 이어졌다.
특히 EBS 인기 캐릭터 펭수의 꽃놀이 정원과 글로벌 인기 게임 IP를 활용한 ‘마인크래프트 어드벤처 빌리지’는 어린이와 청소년 관람객들의 큰 호응을 얻으며 가족 단위 방문객과 MZ세대의 발길을 이끌었다.
온라인에서도 박람회 열기는 이어졌다. 이번 행사에는 100여 명의 인플루언서와 크리에이터가 참여해 숏폼 영상과 브이로그, 체험 콘텐츠 등을 제작하며 박람회의 매력을 SNS를 통해 확산시켰다.
행사 마지막 날에는 꽃과 시간을 주제로 창의적인 콘텐츠를 제작한 참여자들을 대상으로 ‘인플루언서·크리에이터 시상식’도 진행됐다.
지역 화훼 농가와의 협력을 통한 상생 모델 구축도 눈길을 끌었다. 행사장 내 화훼판매장에는 고양시 28개 화훼 농가가 참여해 직접 재배한 꽃과 식물을 선보였으며, 고양로컬가든은 고양시화훼연합회 소속 300여 개 농가가 함께 조성해 지역 화훼의 경쟁력을 알리는 공간으로 운영됐다.
1997년 처음 시작된 고양국제꽃박람회는 대한민국 대표 화훼박람회로 자리 잡으며 시민과 관광객들에게 봄의 대표 축제로 사랑받아 왔다. 내년에는 30주년을 맞아 더욱 확대된 글로벌 콘텐츠와 차별화된 전시가 준비될 예정이다.
이창현 고양국제박람회재단 대표이사는 “30주년을 맞는 내년 꽃박람회는 지난 성과를 바탕으로 한층 확장된 글로벌 콘텐츠와 전시를 선보일 계획”이라며 “대한민국을 넘어 세계적인 꽃 축제로 도약할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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