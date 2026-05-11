건보 일산병원 ‘일차의료개발센터 심포지엄 2026’ 개최

국민건강보험 일산병원 일차의료개발센터 심포지엄 2026 개최. 국민건강보험 일산병원 제공

지정 토론에는 국민건강보험공단 건강보험연구원 정현진 실장이 참여해 지불제도 개혁의 제도화 방안을 논의했다.