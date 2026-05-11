“마운드에서 강의실로”…‘세이브 왕’ 오승환 대구대 교수 임명
실패 두려워하지 않는 정신과 지속적인 자기 혁신 중요성 학생들에게 전달
대구대는 프로야구 삼성 라이온즈 출신의 오승환 선수를 창업지원단 특임교수로 임명했다고 11일 밝혔다.
오 특임교수는 KBO 리그를 비롯해 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하며 한·미·일 통산 549세이브를 기록한 투수다.
이번 임명은 오 교수가 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업 및 기업가정신 교육에 접목하기 위해 추진됐다.
대구대는 이를 통해 실패를 두려워하지 않는 정신과 지속적인 자기혁신의 중요성을 학생들에게 전달할 계획이라고 밝혔다.
오 특임교수는 “마운드 위에서 수많은 위기를 견디며 배운 인내심과 어떠한 상황에서도 최선을 다하는 책임감을 학생들과 아낌없이 나누고 싶다”며 “청년들이 꿈에 도전하고 포기하지 않는 힘을 기를 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
앞으로 오 교수는 대구대 창업지원단과 함께 기업가정신 및 스포츠 리더십 특강, 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 학생 및 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다양한 활동에 참여한다.
이재현 대구대 창업지원단장은 “오 교수는 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물”이라며 “학생들에게 스포츠 스타를 넘어 창업자로서 갖춰야 할 도전과 끈기, 책임감을 보여주는 롤모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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