“마운드에서 강의실로”…‘세이브 왕’ 오승환 대구대 교수 임명

실패 두려워하지 않는 정신과 지속적인 자기 혁신 중요성 학생들에게 전달

11일 대구대학교에서 열린 오승환 특임교수 임명식. 대구대 제공

대구대는 프로야구 삼성 라이온즈 출신의 오승환 선수를 창업지원단 특임교수로 임명했다고 11일 밝혔다.



오 특임교수는 KBO 리그를 비롯해 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하며 한·미·일 통산 549세이브를 기록한 투수다.



이번 임명은 오 교수가 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업 및 기업가정신 교육에 접목하기 위해 추진됐다.



대구대는 이를 통해 실패를 두려워하지 않는 정신과 지속적인 자기혁신의 중요성을 학생들에게 전달할 계획이라고 밝혔다.



오 특임교수는 “마운드 위에서 수많은 위기를 견디며 배운 인내심과 어떠한 상황에서도 최선을 다하는 책임감을 학생들과 아낌없이 나누고 싶다”며 “청년들이 꿈에 도전하고 포기하지 않는 힘을 기를 수 있도록 돕겠다”고 말했다.







이재현 대구대 창업지원단장은 “오 교수는 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물”이라며 “학생들에게 스포츠 스타를 넘어 창업자로서 갖춰야 할 도전과 끈기, 책임감을 보여주는 롤모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.



경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구대는 프로야구 삼성 라이온즈 출신의 오승환 선수를 창업지원단 특임교수로 임명했다고 11일 밝혔다.오 특임교수는 KBO 리그를 비롯해 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하며 한·미·일 통산 549세이브를 기록한 투수다.이번 임명은 오 교수가 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업 및 기업가정신 교육에 접목하기 위해 추진됐다.대구대는 이를 통해 실패를 두려워하지 않는 정신과 지속적인 자기혁신의 중요성을 학생들에게 전달할 계획이라고 밝혔다.오 특임교수는 “마운드 위에서 수많은 위기를 견디며 배운 인내심과 어떠한 상황에서도 최선을 다하는 책임감을 학생들과 아낌없이 나누고 싶다”며 “청년들이 꿈에 도전하고 포기하지 않는 힘을 기를 수 있도록 돕겠다”고 말했다.앞으로 오 교수는 대구대 창업지원단과 함께 기업가정신 및 스포츠 리더십 특강, 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 학생 및 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다양한 활동에 참여한다.이재현 대구대 창업지원단장은 “오 교수는 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물”이라며 “학생들에게 스포츠 스타를 넘어 창업자로서 갖춰야 할 도전과 끈기, 책임감을 보여주는 롤모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지