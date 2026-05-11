[속보] 靑 “민간 선박 공격 규탄… 공격 주체 식별해 필요 조치 강구”
청와대가 호르무즈 해협에서 HMM 화물선 ‘나무호’에 화재 등 피해를 입힌 미상의 비행체 타격을 강력 규탄했다. 다만 공격 주체를 이란으로 특정하는 시선에는 선을 그었다.
위성락 국가안보실장은 11일 청와대에서 진행된 기자간담회에서 “정부는 나무호 등 민간 선박 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로, 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다. 이어 “추가 조사를 통해 정확한 기종이나 공격 주체 등을 식별하고 그에 따라 필요한 조치를 강구하겠다”고 덧붙였다.
선박 안전 보장 관련 노력을 강화할 것이라고도 강조했다. 위 실장은 “우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장과 자유 통항을 위해 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참할 것”이라고 말했다.
정부는 다만 공격 주체를 특정하기 전까지 후속 대응을 예단하기 어렵다는 입장이다. 전날 사이드 쿠제치 주한이란대사를 외교부 청사로 부른 것과 관련해서도 ‘초치’는 아니라고 선을 그었다. 청와대 고위 관계자는 “이란이 어떤 관련이 있는지는 현재로선 미지의 영역”이라며 “인근 관련국 중 하나라 협의하고 소통하는 것”이라고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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