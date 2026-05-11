광주 ‘묻지마 살해’ 비극에 전국 고교생들 “가해자 엄벌해야”
광주 비롯해 전국 고교서 성명 내고
가해자 엄벌·지역비하 자제 등 촉구
일면식 없는 괴한의 칼부림에 여고생이 숨진 사건을 두고 사건 발생 지역인 광주를 비롯해 전국의 고교생들이 성명을 통해 가해자 엄벌과 재발 방지 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
흉기 피습으로 숨진 여고생이 다니던 광주 첨단고등학교 제23대 학생회는 11일 ‘더 이상 우리 소중한 친구를 잃을 수 없습니다’라는 제목의 성명을 내고 “가해자에게 법정 최고형을 선고해달라”고 밝혔다.
이들은 “피해자는 그저 평범한 일상을 살아가던 우리의 친구이자, 누군가의 소중한 가족이었다”며 “가해자의 잔혹한 범행은 한 사람의 빛나는 미래를 무참히 짓밟았고, 평화롭던 우리 학교와 지역사회를 큰 충격에 빠트렸다”고 말했다.
이어 “사법부는 가해자에게 법정 최고형을 선고하라”면서 “어떠한 이유도 사람의 생명을 해치는 범죄는 정당화될 수 없으며, 선처의 대상이 돼선 안 된다”고 강조했다.
광주 경신여고 학생들도 최근 성명을 통해 “약자를 표적으로 삼은 이에게 심신 미약이나 우발적이라는 핑계가 통하지 않도록 사법부는 법정 최고형을 내려달라”며 “가해자가 죗값을 치르는 그날까지 함께 감시해달라"고 당부했다. 광주여고 방송부도 “처벌이 제대로 이뤄지지 않는다면 학생들은 언제 어디서 발생할지 모르는 범죄에 대한 불안 속에 살아가게 될 것”이라며 “사법부는 사건의 본질을 흐리려는 어떠한 변명에도 흔들려선 안 된다“고 밝혔다.
고등학생을 대상으로 한 잔혹범죄에 타 지역 고교생들도 힘을 보탰다.
속초여고 신문부는 최근 SNS를 통해 성명문을 내고 “이번 사건이 단순히 일시적인 관심 속에 묻혀 지나가지 않기를 바란다”면서 “수사기관과 사법부가 책임 있는 수사와 공정한 판단을 내리길 조심스레 요청하고, 국민들이 납득할 수 있는 결과가 이뤄지길 바란다”고 강조했다. 또한 “피해 학생을 진심으로 추모하고 더 안전한 사회를 만들기 위한 관심과 목소리가 이어지길 바란다”며 “이러한 비극을 외면하지 않겠다”고 말했다.
대구 상원고 신문부는 전날 “온라인상에서 번지는 확인되지 않은 정보와 지역 비하 발언은 유가족과 학생들에게 또 다른 상처를 준다. 이 사건은 어느 한 지역의 문제가 아닌 우리 사회 전체의 아픔이다. 사건의 본질을 흐리지 말고, 더 안전한 사회를 만들기 위한 목소리에 귀 기울여 달라”고 당부하기도 했다.
지난 5일 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 보행로에서 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해하고, 비명을 듣고 도움을 주러 온 남학생에게 중상을 입힌 장모(24)씨는 살인 및 살인미수 혐의로 구속돼 현재 경찰 조사를 받고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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