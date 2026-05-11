“오세훈 시정 주택공급 기반 ‘탄탄’… 공급위기 없을 것”

김태수 서울시의회 주택공간위원장 “신속통합기획 성과 곧 착공으로 이어질 것”

“2031년까지 착공 목표 '현실적'…해제구역 주거환경 개선은 과제”

“정비사업은 장기 프로젝트… 공급 부족 비판은 현실 외면한것”

김태수 서울특별시의회 주택공간위원장

부동산 정책의 뜨거운 감자인 서울시의 재개발 정책과 관련해 오세훈 시정 들어 서울의 주택 공급 기반이 되살아났다는 주장이 나왔다. 특히 서울시의 ‘신속통합기획’ 제도가 핵심 동력으로 작동하고 있다는 평가다. 신속통합기획은 정비계획 수립 단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 균형을 이룬 가이드라인을 제시하고 신속한 사업 추진을 지원하는 공공지원제도다.



김태수 서울특별시의회 주택공간위원장(국민의힘·성북4)은 최근 이같은 내용을 골자로 한 서울시 주택저액 관련 입장문을 내고 “ 재개발 정상화와 신속통합기획 등을 통해 정비(예정) 구역을 중심으로 서울 주택시장의 안정과 주택공급의 동력 회복을 위해 전력을 다해왔다”고 밝혔다.



서울시 주택공간위원회는 서울시 주택실, SH공사, 디지털도시국을 소관하는 상임위원회다. 업무 범위는 서울의 주택행정 종합기획과 재개발 및 재건축 추진, 공공주택 수요·공급 등을 다루는 동시에 주택공급 확대, 주택시장 조기 안정화, 임대주택 관리 등을 감시·감독한다.



남산에서 바라본 서울시 전경. 서울시 제공

김 위원장은 “오세훈 시정의 신속통합기획을 거친 아파트 인허가 물량은 머지않은 미래에 착공을 앞둔 정책 성과”라면서 “전임 시장 재임 시절 400개소 가까운 정비(예정)구역이 해제됐음에도 당시 아파트 준공 실적이 유지됐던 것은 2011년 이전 인허가 물량 덕분이었다는 점을 간과해선 안 된다”고 지적했다.



이어 “오 시장이 미리 닦아놓은 행정적 기초공사가 그만큼 탄탄하다”며 “당분간 아파트 공급 문제에서는 누가 시장을 맡더라도 과거와 같은 수준의 공급 위기는 겪지 않을 가능성이 크다”고 덧붙였다.







최근 일각에서 제기되는 ‘비아파트 공급 부진’ 주장에 대해서도 반박했다. 그는 “오세훈 시장은 제2·3종 일반주거지역 용적률 완화 등 소규모 건축물 활성화를 위한 규제 철폐에 적극 나서왔다”며 “비아파트 공급 확대를 위한 정책적 노력 역시 꾸준히 이어져 왔다”고 설명했다.



신속통합기획이 확정된 서울의 한 재개발 사업 후보지. 서울시 제공

최근 5년간 착공 물량 부족 논란과 관련해서는 정비사업의 구조적 특성을 감안해야 한다고 주장했다. 김 위원장은 “정비사업은 신속통합기획을 거치더라도 전체 사업 기간이 통상 12년 이상 소요되는 장기 프로젝트”라며 “착공 역시 최소 8년 정도는 지나야 가능하기 때문에 현재 착공 물량이 부족해 보이는 것은 자연스러운 현상”이라고 말했다.



정비사업 기간을 최대 6.5년 단축하고, 오는 2031년까지 총 31만 호 착공을 목표로 하는 서울시의 ‘신속통합기획 2.0’ 정책에 대해서도 그는 긍정적이다. 김 위원장은 “건설경기 침체와 정비사업 단계별 추진에 필요한 현실적인 시간을 고려한 정직하고 책임감 있는 목표”라며 “서울의 지속 가능한 주택공급 체계를 만들기 위한 중요한 정책 방향”이라고 평가했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 부동산 정책의 뜨거운 감자인 서울시의 재개발 정책과 관련해 오세훈 시정 들어 서울의 주택 공급 기반이 되살아났다는 주장이 나왔다. 특히 서울시의 ‘신속통합기획’ 제도가 핵심 동력으로 작동하고 있다는 평가다. 신속통합기획은 정비계획 수립 단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 균형을 이룬 가이드라인을 제시하고 신속한 사업 추진을 지원하는 공공지원제도다.김태수 서울특별시의회 주택공간위원장(국민의힘·성북4)은 최근 이같은 내용을 골자로 한 서울시 주택저액 관련 입장문을 내고 “서울시 주택공간위원회는 서울시 주택실, SH공사, 디지털도시국을 소관하는 상임위원회다. 업무 범위는 서울의 주택행정 종합기획과 재개발 및 재건축 추진, 공공주택 수요·공급 등을 다루는 동시에 주택공급 확대, 주택시장 조기 안정화, 임대주택 관리 등을 감시·감독한다.김 위원장은 “오세훈 시정의 신속통합기획을 거친 아파트 인허가 물량은 머지않은 미래에 착공을 앞둔 정책 성과”라면서 “전임 시장 재임 시절 400개소 가까운 정비(예정)구역이 해제됐음에도 당시 아파트 준공 실적이 유지됐던 것은 2011년 이전 인허가 물량 덕분이었다는 점을 간과해선 안 된다”고 지적했다.이어 “오 시장이 미리 닦아놓은 행정적 기초공사가 그만큼 탄탄하다”며 “당분간 아파트 공급 문제에서는 누가 시장을 맡더라도 과거와 같은 수준의 공급 위기는 겪지 않을 가능성이 크다”고 덧붙였다.다만 정비구역 해제지역 주민들의 주거환경 개선 필요성도 제기됐다. 김 위원장은 “오랫동안 정비(예정)구역 해제지역에 거주하는 주민들은 열악한 주거환경 개선을 절실히 원하고 있다”며 “저층 빌라나 다세대·연립주택을 개별적으로 재건축하는 방식은 주민 부담이 크고 사업 추진에도 많은 시간이 걸릴 수밖에 없다”고 설명했다. 그러면서 “용적률 완화와 사업성 개선 등을 통한 정비사업 활성화가 반드시 필요하다”고 강조했다.최근 일각에서 제기되는 ‘비아파트 공급 부진’ 주장에 대해서도 반박했다. 그는 “오세훈 시장은 제2·3종 일반주거지역 용적률 완화 등 소규모 건축물 활성화를 위한 규제 철폐에 적극 나서왔다”며 “비아파트 공급 확대를 위한 정책적 노력 역시 꾸준히 이어져 왔다”고 설명했다.최근 5년간 착공 물량 부족 논란과 관련해서는 정비사업의 구조적 특성을 감안해야 한다고 주장했다. 김 위원장은 “정비사업은 신속통합기획을 거치더라도 전체 사업 기간이 통상 12년 이상 소요되는 장기 프로젝트”라며 “착공 역시 최소 8년 정도는 지나야 가능하기 때문에 현재 착공 물량이 부족해 보이는 것은 자연스러운 현상”이라고 말했다.정비사업 기간을 최대 6.5년 단축하고, 오는 2031년까지 총 31만 호 착공을 목표로 하는 서울시의 ‘신속통합기획 2.0’ 정책에 대해서도 그는 긍정적이다. 김 위원장은 “건설경기 침체와 정비사업 단계별 추진에 필요한 현실적인 시간을 고려한 정직하고 책임감 있는 목표”라며 “서울의 지속 가능한 주택공급 체계를 만들기 위한 중요한 정책 방향”이라고 평가했다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지