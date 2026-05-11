“사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규
현장체험학습을 둘러싼 학교 현장의 부담이 커지는 가운데 교사들의 현실적인 고충을 담은 발언 영상이 온라인에서 큰 공감을 얻고 있다.
11일 교육계에 따르면 초등교사노동조합이 지난 8일 공식 유튜브 채널에 공개한 쇼츠 영상 ‘교사들이 현장체험학습을 꺼리는 진짜 이유’는 이날 오후 기준 조회수 524만회와 좋아요 10만회를 기록 중이다.
영상에는 지난 7일 서울 영등포구에서 열린 교육부 주최 ‘안전한 현장체험학습을 위한 교육공동체 간담회’에서 나온 강석조 초등교사노조 위원장의 발언이 담겼다.
강 위원장은 간담회에서 “현장체험학습은 법적으로 반드시 해야 하는 일이 아니다”라며 “학생들과 좋은 경험을 나누고 싶다는 마음으로 교사들이 자발적으로 참여해온 것”이라고 말했다.
이어 “예전에는 아이들과 더 많은 추억을 만들고 싶어서 한 해에 여러 차례 체험학습을 진행했지만, 최근 2년 동안은 사실상 참여를 중단했다”고 털어놨다.
그는 체험학습을 준비하는 과정에서 반복되는 민원도 언급했다. 강 위원장은 “현장체험학습 가기 전날이면 특정 학생과 짝을 지어달라거나 왜 그렇게 멀리 현장학습을 가서 아이를 멀미하게 만드냐 같은 민원이 들어 온다”며 “행사 당일 아이들 사진을 200장을 찍어서 보내도 ‘우리 애 표정이 왜 그러냐’ ‘왜 우리 애는 5장뿐이냐’같은 항의까지 받는다”고 말했다.
강 위원장의 목소리는 발언 도중 감정이 북받친 듯 떨리기도 했다. 강 위원장은 교육부와 학부모들을 향해 “교사들이 이런 민원으로부터 보호받을 수 있느냐”고 되물으며 “저희 현장학습 강제하지 마십시오”라고 말했다.
강 위원장은 “2025년 11월 14일, 동료 교사가 유죄 판결을 받은 날짜까지 기억한다”며 “이런 상황에서 교사가 어떻게 현장체험학습을 갈 수 있겠느냐”고 말하기도 했다. 이는 2022년 강원 속초시에서 발생한 체험학습 도중 초등학생 사망 사고와 관련해 인솔 교사가 업무상 과실로 금고형의 선고유예 판결을 받은 사례를 지칭한 것으로 보인다.
강 위원장은 “교사들에게 체험학습을 사실상 강요하기보다 안전하게 운영할 수 있는 제도와 환경부터 마련해야 한다”며 제도 개선 필요성을 강조했다.
정부도 최근 현장체험학습 문제 대응에 나선 상태다. 이재명 대통령은 지난달 국무회의에서 “구더기 생기지 않을까 싶어서 장독을 없애면 안 된다”며 체험학습 위축 상황에 대한 조속한 시정을 지시했다. 이어 교원단체의 면책권 강화 요구를 수용해 “교사의 법률적 책임 및 면책 영역에서 불합리한 부담이 없는지 검토하라”고 교육부와 법무부에 지시했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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