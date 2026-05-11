훔친 고가 차량, 해외 밀수출 시도한 일당 송치
메르세데스-벤츠, 제네시스 등 고가의 차량을 빼돌려 해외로 밀반출하려 한 일당이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.
중부지방해양경찰청은 관세법 위반 및 횡령 등의 혐의로 키르기스스탄 국적 외국인 2명과 국내 대포차 유통업자 2명 등 4명을 구속 송치하고, 범행에 가담한 내·외국인 4명을 불구속 입건해 검찰에 넘겼다고 11일 밝혔다.
경찰에 따르면 점조직 형태로 활동한 키르기스스탄 국적 외국인 4명은 본국에 있는 총책으로부터 모바일 메신저를 통해 지시를 받아 범행을 저질렀다.
이들은 국내 대포차 유통업자들과 결탁해 지난해 3~5월 수도권 일대에서 대포차를 사들이거나 렌터카를 반납하지 않는 수법으로 차량을 확보했다. 유통업자들은 추적을 피하기 위해 렌터카에 부착된 위치정보시스템(GPS)을 떼어냈으며, 세관에는 차량 가액을 대폭 낮추거나 일반 자동차 부품을 수출하는 것처럼 허위로 신고했다.
이 같은 수법으로 이들이 빼돌린 차량은 메르세데스-벤츠 S클래스, 제네시스 G90 등 고급 승용차를 포함해 총 13대에 달했다.
특히 키르기스스탄 일당은 수사기관의 자금 추적을 피하고자 여러 차례 환전을 거쳐 가상자산인 ‘테더코인’으로 차량 구매 대금을 결제하는 치밀함을 보였다.
관련 첩보를 입수한 해경은 인천 신항 컨테이너 터미널과 적입 사업장 등을 덮쳐 불법 수출 대기 중이던 시가 10억원 상당의 차량 13대를 전량 압수했다.
중부해경청 관계자는 “국제 인터폴과 연계해 현지 총책을 검거할 계획”이라며 “소유주가 확인된 차량 10대는 피해자에게 돌려줬고 나머지는 현재 보관 중”이라고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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