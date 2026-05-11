경찰, 불법촬영물 유통 AVMOV 운영진 2명 체포

범행이 발각되기 전 자진 신고를 한 게 아니라 이미 체포영장이 발부된 상태에서 입국했기 때문에 자수가 아닌 자진 입국이라는 입장이다.

경찰이 가족과 연인 등을 대상으로 한 불법 촬영물을 유통한 온라인 사이트 ‘AVMOV’의 핵심 운영진 2명을 체포했다.경기남부경찰청 사이버수사과는 11일 인천국제공항 입국장에서 A씨 등 2명을 체포해 피의자 신분으로 조사 중이라고 밝혔다.A씨 등은 AVMOV 사이트 내에서 불법 촬영물을 대량으로 게시하면서 범죄 수익을 챙긴 ‘최상위 운영자급’ 피의자들이다.경찰은 이들이 수사가 시작되자 태국으로 출국해 체류하다가 여권 무효화 등 외교적 조치에 변호사를 통해 자진 입국 의사를 밝혔다고 설명했다.경찰은 이들이앞서 경찰은 A씨를 비롯한 이 사이트의 운영진급 용의자 9명의 신원을 특정해 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건했다.이들 중 5명에 대해서는 주거지 등 압수수색을 통해 확보한 PC 등 관련 증거물을 분석 중이다. 또 다른 1명에 대해서는 조만간 강제수사가 이뤄질 예정이다.나머지 3명은 해외로 출국해 체류 중이었다. 이 중 A씨 등 2명이 귀국했고, 나머지 1명이 국외 도피 중이다.경찰은 도피 중인 1명에 대해서도 외교적 조치 등을 통해 추적하고 있다.경기남부청은 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 AVMOV 사이트를 적발해 내사에 착수했다. 2022년 8월 개설된 AVMOV는 가입자 수만 54만여 명에 달하는 대규모 불법 사이트다.이용자들이 지인이나 연인 등을 몰래 찍은 영상을 공유하거나 유료로 결제한 포인트로 불법 촬영물을 다운로드하는 방식으로 운영됐다.현재는 접속이 차단된 상태다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지