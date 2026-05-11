낙석, 붕괴 공포…대구 도심 취약지역 전수 조사
최근 대구 남구에서 발생한 지하통로 낙석 사망 사고 때문에 도심도 낙석·붕괴 안전지대가 아니라는 두려움이 커지고 있다. 대구시는 지역 내 위험지역을 모두 파악해 긴급점검을 벌일 방침이다.
대구시는 남구 지하통로 옆 비탈면 낙석 사고와 관련해 도심 인접 산지와 시민 이용시설 주변의 급경사지, 옹벽, 산사태 취약지역 등 재해 우려 시설에 대한 긴급 안전점검과 함께 관리 사각지대 해소를 위한 위험시설 실태조사까지 실시한다고 11일 밝혔다.
시는 지난 10일 비탈면이 있는 유사한 지형의 지하통로 4곳에 대한 긴급 안전점검을 실시했다고 11일 밝혔다. 조사 결과 점검 대상지들은 낙석 위험은 없는 것으로 나타났다. 시는 지난 해빙기(2월 23일~4월 10일) 1차 점검을 완료한 관내 급경사지 365곳에 대해 이달 말까지 우기 대비 전수점검을 실시한다. 특히 인명피해 우려가 높은 주거지와 공장 인근 급경사지(98곳)를 우선 점검 대상으로 선정했다.
보강토 옹벽(78곳)에 대해서는 지난해 발생한 오산시 보강토 옹벽 붕괴 사고 사례를 참고해 민간 전문가와 합동으로 이달 말까지 정밀 점검을 완료할 방침이다. 보수·보강이 진행 중인 옹벽은 6월까지 보강을 마무리할 계획이다. 산사태 취약지역(456곳)과 사방댐(201곳)도 이달 중순 점검을 마무리할 예정이다.
산사태 취약지역 내 급경사지에 대한 긴급 안전점검도 실시한다. 시와 구·군, 민간전문가 합동으로 남구 봉덕동 산15 등 3곳을 대상으로 낙석 발생 여부, 사면 수목 전도 위험, 안전시설 이상 유무 등을 중점 점검한다. 위험 가로수에 대한 안전진단도 추진 중이다.
관리 사각지대 해소를 위해 위험시설 실태조사를 실시한다. 급경사지 실태조사 용역(지난 3월 발주)을 통해 도로·주택과 가깝거나 경사도 34도 이상, 암반 존재 등 위험 요인 있는 비탈사면을 관리 대상 시설로 추가 지정해 관리할 방침이다. 또 옹벽·석축, 절토사면, 산사태취약지(연접 능선·계곡부), 가로수 등 재해 취약시설에 대해 재난관리기금을 활용해 6월 중 별도의 실태조사 용역을 발주할 계획이다.
시는 이번 사태를 계기로 점검부터 조치까지 한 번에 이뤄지는 ‘전주기 안전관리 체계’를 구축할 계획이다. 시와 시·군, 민간전문가 등이 참여하는 태스크 포스(TF)를 구성래 대응방안을 마련하고 자체 위험등급(A~D등급)을 부여해 보수·보강 등 지속적인 안전관리를 추진할 예정이다.
대구시가 부랴부랴 안전점검에 나선 것은 최근 발생한 사고 때문이다. 지난 8일 대구시민 1명이 신천 둔치와 연결되는 지하통로를 지나가다가 떨어진 대형 암석에 깔려 숨지는 사고가 발생했다. 사고가 발생한 비탈면은 자연 암반 구역으로 급경사지법 등에 따른 정기 안전 점검 대상 지역에 포함되지 않아 제대로 관리가 되지 않았다. 위험 경고가 있었지만 관할 기초단체인 남구는 안전펜스 설치 등의 조치를 취하지 않은 것으로 파악됐다. 대구시도 점검 대상이 아니라는 이유로 위험 요인을 놓쳤다. 이에 관리 소홀이라는 비판이 나오고 있다.
박희준 대구시 재난안전실장은 “관내 급경사지, 절개지, 옹벽 등 취약 구간 전반에 대한 철저한 긴급 안전점검을 통해 유사사고가 재발하지 않도록 총력을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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