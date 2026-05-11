마약류 380억원치 유통… 박왕열 마약공급책 ‘청담’ 송치
수백억원어치 마약류를 국내로 밀반입, 유통해온 마약사범 ‘청담’이 국내로 송환된 지 열흘 만에 검찰로 넘겨졌다.
경기남부경찰청 마약범죄수사대는 11일 최모(51)씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 및 여권법 위반 등 혐의로 구속 송치했다.
최씨는 2019년 9월부터 2021년 9월까지 필로폰 약 46㎏, 엑스터시 약 7만6000정 등 시가 380억원 상당의 마약류를 국내로 몰래 들여오거나 유통한 혐의를 받는다.
최씨는 텔레그램에서 ‘청담’ 또는 ‘청담사장’ 등의 이용자명으로 활동하면서 마약류를 판매했다. 대금은 비트코인 등 가상화폐로 받았다. 최씨의 가족은 실제 서울 강남구 청담동에 고가의 부동산을 보유하는 등 호화롭게 생활한 것으로 전해진다.
최씨는 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열(47)에게 케타민 2㎏, 엑스터시 3000정가량을 공급한 혐의도 받는다. 과거 박씨와 필리핀 이민국 수용소에 함께 수용됐던 마약류 판매책 ‘사라김’이 둘을 소개해준 것으로 드러났다.
경찰은 지난 3월 25일 박씨를 조사하던 중 최씨로부터 마약류를 공급받은 사실을 파악하고 추적 전담팀을 꾸려 수사에 돌입했다. 이후 태국 주재 경찰협력관 및 현지 수사기관과 공조, 지난달 10일 태국에 체류 중이던 최씨를 불법체류 혐의로 검거해 지난 1일 국내로 송환했다.
경찰은 최씨가 거래에 쓴 전자지갑을 찾아내 마약류 거래대금으로 추정되는 비트코인 57BTC(68억원 상당)를 특정, 마약류 유통가액 60억원에 대해 기소 전 추징 보전 신청했다. 또 마약류 보관·관리책과 판매책을 추가 확인해 공범 및 동남아 소재 윗선 대상 수사에도 속도를 내고 있다.
경찰은 12일 최씨의 이름, 나이, 얼굴 사진 등 신상정보를 공개할 예정이다. 공개 결정 자체는 지난 6일 내렸으나 최씨가 확인서를 제출하지 않은 관계로 5일 이상의 법적 유예기간이 부여된 데 따른 것이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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