울진군, 3개월 연속 인구 증가…일자리·복지정책 효과
경북 울진군 인구가 3개월 연속 증가세를 보이며 4만6000명대를 회복했다. 올해 1월 일시적으로 감소했던 인구가 2월 이후 반등 흐름이 나타나고 있는 점에서 주목된다.
11일 울진군에 따르면 올해 4월 말 기준 주민등록 인구는 4만6081명으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 4만5896명보다 185명 증가한 수치다.
연령대별로는 고령층과 중장년층의 유입이 두드러졌다. 70대 이상이 174명 늘어 가장 큰 증가 폭을 보였고 이어 50대 74명, 30대 56명 순으로 나타났다.
지역별로는 울진읍과 북면, 평해읍, 죽변면 등을 중심으로 인구 유입이 두드러졌다.
인구 유입 배경에는 일자리 확대와 정주 여건 개선이 영향을 미친 것으로 분석된다. 지난 3월 기준 순이동 사유를 보면 직업 문제로 울진에 전입한 인구가 117명으로 가장 많았다. 이어 가족(27명), 자연환경(14명) 등의 순으로 조사됐다.
특히 신한울 3·4호기 건설사업 추진에 따른 고용 확대 기대감이 이어지며 인구 유입을 견인한 것으로 분석된다.
다양한 생활밀착형 복지정책도 인구 유입에 긍정적 영향을 미친 것으로 보고 있다. 다자녀 가구 유공수당 지급, 고등학생 및 대학생 장학금 지원, 농어촌 무료버스 운행, 전기요금 지원 등이 대표적이다.
울진군 관계자는 “양질의 일자리와 차별화된 복지정책이 귀농·귀촌 증가와 인구 유입으로 이어지고 있는 것으로 보고 있다”며 “지속 가능한 인구 증가 기반을 마련하는 데 행정 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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