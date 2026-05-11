고양시, 수도권 첫 K-UAM 실증거점 구축 본격화

킨텍스~김포공항 잇는 도심 항공망 구축

2028년 시범운용구역 지정·2030 상용화 목표

UAM 실증센터 운영 상상도. 고양시 제공

국토부 주관 수도권 UAM 실증노선. 고양시 제공

지난 2월에는 ‘첨단항공교통(AAM) 운용개념서’를 발간하고 단계별 도입 전략과 노선·서비스 모델도 구체화하며 정책 기반 마련에도 속도를 내고 있다”고 밝혔다.