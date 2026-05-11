고양시, 수도권 첫 K-UAM 실증거점 구축 본격화
킨텍스~김포공항 잇는 도심 항공망 구축
2028년 시범운용구역 지정·2030 상용화 목표
경기 고양시가 킨텍스 일대에 수도권 유일의 K-UAM 실증거점을 구축하며 미래 도심항공교통 상용화와 항공모빌리티 산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다.
고양시는 국토교통부와 협력해 킨텍스 2단계 계획 H1 부지 약 1만5000㎡ 규모에 한국형 도심항공교통(K-UAM) 실증센터를 구축하고 있다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 단순 실험시설을 넘어 실제 상용화를 염두에 둔 수도권 핵심 도심항공 인프라 조성 사업으로, 2030년 본격 상용화를 목표로 추진된다.
도심항공교통(UAM)은 전기 기반 수직이착륙기(eVTOL)를 활용해 도심 상공을 이동하는 미래형 교통체계로, 세계 주요 국가들이 기술 개발과 상용화 경쟁에 뛰어든 차세대 산업이다.
우리나라도 국토교통부를 중심으로 K-UAM 상용화 정책을 추진 중이며, 고양시는 수도권 핵심 실증 거점 역할을 맡게 됐다.
실증센터에는 UAM 핵심 시설인 버티포트를 중심으로 여객터미널, 격납고, 운항 통제 및 정비시설 등이 들어선다. 시는 올해 안에 이착륙장을 우선 구축해 실증 비행을 시작하고, 내년까지 여객터미널과 정비시설 등을 단계적으로 완성해 종합 버티포트를 구축할 계획이다.
특히 이번 실증센터는 올해 3월 제정된 ‘버티포트 설계기준’을 적용한 국내 첫 사례로, 향후 한국형 버티포트 표준모델로 활용될 가능성이 크다. 실제 상용 운항 환경에 가까운 구조로 설계돼 향후 민간 서비스 전환까지 고려한 선제적 인프라라는 평가를 받고 있다.
고양시는 이번 사업을 통해 수도권 UAM 네트워크의 핵심 축으로 자리매김할 전망이다. 현재 진행 중인 K-UAM 그랜드챌린지 2단계 실증사업에서 고양시는 킨텍스~김포공항~수색비행장~대덕비행장을 연결하는 노선 실증을 담당하고 있다.
국토교통부는 앞서 고흥 개활지에서 1단계 실증을 통해 기본 성능 검증을 마쳤으며, 현재는 수도권 도심 환경에서 안전성과 운영 체계를 검증하는 2단계 실증을 진행 중이다.
이번 실증에서는 기체 안전성, 도심항공교통관리체계(UATM), 버티포트 운영 체계, 디지털 관제 시스템 등 상용화 핵심 요소 전반에 대한 검증이 이뤄진다.
시는 2027년까지 전 주기 실증을 완료하고, 2028년 시범운용구역 지정과 사업성 검토를 거쳐 2030년 본격적인 상용화 단계에 진입한다는 계획이다. 기관 간 데이터 연계와 공역 관리 등 실제 상용 운항에 필요한 세부 검증도 함께 추진된다.
고양시는 실증 인프라를 기반으로 미래 항공모빌리티 산업 생태계 확장에도 나서고 있다. 김포공항과 인천국제공항 사이에 위치한 지리적 이점과 킨텍스를 중심으로 한 전시·마이스(MICE) 산업, 방송영상·콘텐츠 산업 집적 효과를 활용해 관련 기업과 연구기관 유치에 집중하고 있다.
시는 연구개발과 시험비행, 서비스 실증이 동시에 이뤄지는 산업 거점을 조성해 지역경제 활성화와 일자리 창출로 연결하겠다는 구상이다. 이를 위해 미래항공팀을 중심으로 기업 유치와 규제 개선, 정책 지원 등 행정 역량도 강화하고 있다.
미래 항공모빌리티 산업 확산을 위한 기반 조성도 이어지고 있다. 고양시는 매년 드론·UAM 박람회를 개최하고 있으며, 오는 11월 열리는 박람회에서는 미래 항공모빌리티 관련 기업과 기관들이 참여해 기술 전시와 산업 콘퍼런스, 기업 교류 프로그램 등을 진행할 예정이다.
시 관계자는 “시민들이 드론과 도심항공교통 기술을 직접 체험할 수 있는 프로그램도 확대해 미래 모빌리티 산업에 대한 시민 관심과 이해도를 높여 나갈 계획”이라며 “지난 2월에는 ‘첨단항공교통(AAM) 운용개념서’를 발간하고 단계별 도입 전략과 노선·서비스 모델도 구체화하며 정책 기반 마련에도 속도를 내고 있다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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