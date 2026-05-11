12년 중국 도피 보이스피싱 조직원 검거
충북경찰, 사기 혐의 구속 송치
인터폴 적색 수배자 추적 수사
10년 넘게 중국에서 도피 생활을 이어온 보이스 피싱 조직원이 검찰에 넘겨졌다.
충북경찰청은 보이스피싱 범죄에 가담한 뒤 중국에서 12년간 도피 생활을 이어오던 40대 A씨를 특정경제범죄처벌법상 사기 혐의로 검거해 구속 송치했다고 11일 밝혔다.
경찰 조사 결과 A씨는 중국 청도 소재의 한 보이스피싱 조직에서 텔레마케터(전화 상담원)로 일하며 내국인을 상대로 한 보이스피싱 범죄에 가담한 혐의를 받는다.
그가 속한 조직은 2012년 8월부터 2013년 12월까지 내국인 700명을 상대로 31억원을 가로챈 것으로 조사됐다.
이 조직은 금융기관 직원을 사칭해 저금리 대환대출을 해주겠다고 피해자들을 속인 뒤 기존 대출금을 상환해야 한다며 돈을 송금 받은 것으로 알려졌다.
A씨는 이 조직에 대한 대대적인 경찰 수사가 시작되자 인터폴 적색 수배자 신분으로 중국에서 12년간 도피 생활을 이어갔고 최근 중국 공안에 적발되면서 강제 출국 조처된 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨의 음성을 분석해 도피 기간 추가 범행 여부도 파악 중이다.
앞서 경찰은 2015년 해외 보이스 피싱 6개 조직의 총책, 기망책, 모집책 등 165명을 검거했다. 해외에 머물던 공범 40여명에 대해서는 인터폴 적색수배 조치했다. 이후 A씨를 포함한 30여명을 추가 검거했고 나머지 10여명에 대해선 추적 수사를 이어가고 있다.
경찰 관계자는 “은행이나 검찰청, 기관을 사칭해 얼굴도 못 본 사람이 금전을 요구하는 것은 사기 범죄 확률이 높은 만큼 절대 응대하지 말아야한다”며 “아직 검거되지 않은 조직원 등 인터폴 적색 수배자 10여 명은 끝까지 추적 검거할 계획”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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