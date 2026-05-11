민경선, 민주당 고양시장 후보 확정 “경제·교통 해결”
민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 중앙당으로부터 최종 후보 추천서를 받으며 본선 승리를 향한 본격적인 행보에 나섰다.
민 후보는 지난 10일 더불어민주당 중앙당으로부터 고양시장 후보 공천장을 공식 수령했다. 공천장을 받은 민 후보는 국회를 방문해 김성회·한준호·이기헌·김영환 의원 등 고양시 지역구 국회의원 4인과 만나 본선 압승을 위한 결의를 다졌다.
이 자리에서 의원들은 치열한 경선을 통과한 민 후보를 격려하며 절박한 마음으로 선거에 임해줄 것을 당부했다.
민 후보는 후보 확정 직후 포부를 통해 위기의 순간마다 힘을 보태준 시민사회와 당원들에게 감사를 전하며, 지난 4년간 정체된 고양시의 재도약을 위해 경제와 상권, 교통을 살리는 정책을 최우선으로 실현하겠다고 강조했다.
특히 경기교통공사 사장 시절 흑자 전환을 이끌어낸 경영·교통 전문성을 바탕으로 출퇴근 30분대 단축, 지역화폐 확대, 첨단 항공교통(UAM) 선도도시 육성 등 핵심 공약 이행에 집중할 계획이다.
이번 공천 확정은 최근 민 후보를 둘러싼 각종 논란과 의혹을 정면으로 돌파하며 일궈낸 결과라는 점에서 주목받는다.
민 후보는 지난 6일 자신에게 제기된 정치자금법 위반 의혹에 대해 당사자의 사실확인서를 공개하며 ‘조직적 정치공작’으로 규정하고 법적 대응에 나선 바 있다.
이후 9일에는 고양빛의연대 등 20여개 시민단체가 성명을 통해 민 후보에 대한 흑색선전 중단과 민주주의 수호를 촉구하며 중앙당에 민심을 전달하는 등 지지 세력의 결집이 이어지기도 했다.
당시 민 후보는 경선 과정에서 불거진 불필요한 의혹들을 경찰 수사를 통해 명명백백하게 밝히겠다는 의지를 재확인하며, 본선에서는 오직 정책과 실력으로 시민들의 선택을 받겠다고 밝힌 바 있다.
민 후보는 “위기의 순간마다 힘을 보태준 시민사회와 당원들 덕분에 민주당 후보가 될 수 있었다”며 “압도적 승리로 보답하겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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