민경선, 민주당 고양시장 후보 확정 “경제·교통 해결”

민경선(가운데) 더불어민주당 고양시장 후보가 공천장을 받은 후 고양시 지역구 4명의 국회의원들과 함께 선거 승리에 대한 결의를 다지고 있다. 민경선 후보 캠프 제공

공천장을 받은 민 후보는 국회를 방문해 김성회·한준호·이기헌·김영환 의원 등 고양시 지역구 국회의원 4인과 만나 본선 압승을 위한 결의를 다졌다.

이 자리에서 의원들은 치열한 경선을 통과한 민 후보를 격려하며 절박한 마음으로 선거에 임해줄 것을 당부했다.