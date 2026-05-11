강진원 강진군수 후보, 부녀자 강제추행 혐의로 고발 당해
피해자 측 “2차 피해 우려…진실 규명·엄벌 촉구”
“노래주점서 신체 주요 부위 강제추행” 주장
강진원 후보 측 “허위사실·법적 대응” 밝혀
전남 강진군수 선거가 요동치고 있다. 민주당 탈당을 반복하며 강진군수 4선에 도전하는 무소속 강진원 후보가 과거 술자리에서 부녀자를 강제추행한 혐의로 수사기관에 고발당하면서 진실 공방으로 확산되고 있다.
최근 불거진 성추행 의혹에 대해 강 후보 측이 “허위사실”이라며 법적 대응 방침을 밝히자, 피해자 측이 2차 피해 발생을 우려해 직접 고발장을 제출하며 정면 대응에 나선 것이다.
11일 국민일보 취재를 종합하면 피해 여성 A씨 측은 이날 오전 강 전 군수를 강제추행 혐의로 수사기관에 고발했다.
A씨 측은 고발장을 통해 2019년 10월쯤 강진군 강진읍의 한 노래주점에서 발생한 피해 사실을 구체적으로 적시했다.
고발장에 따르면 당시 전직 군수였던 강 후보는 술에 취한 상태로 먼저 노래주점에서 지인들과 함께 자리하고 있는 A씨 일행 술자리에 합석했다.
이후 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고, “A씨가 자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다”는 것이 A씨 측 주장이다.
A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다.
사건 직후 정황도 고발장에 포함됐다. 당시 여성 지인 5~6명과 자리 중 강제추행을 당했다고 주장하는 A씨는 동석한 일행 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 또 다른 지인에게 연이어 알린 것으로 전해졌다.
B씨는 “당시 강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 와서 특정 위치에 앉을 것을 권유했다”며 “나는 이를 피했지만 A씨는 의심 없이 앉았고, 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정의 언니(A씨)가 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.
A씨 측은 수년간 문제를 제기하지 못한 이유에 대해 “지역사회 유력 인사인 강 후보로부터 받을 불이익과 가정에 미칠 영향이 두려웠기 때문이다”면서 “최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.
이어 “하지만 강 후보 측이 범행에 대한 반성이나 사과는 커녕 언론 보도를 부인하며 오히려 피해자와 언론사를 허위사실 유포자로 몰아가는 모습을 보며 더 이상 침묵해서는 안 되겠다고 판단했다”면서 “높은 도덕성과 청렴성을 가지고 군정을 이끌어가야할 강 후보가 저지른 범행에 대한 진실을 찾고 그에 따른 응당한 처벌이 이뤄지길 바라는 간절한 심정으로 고발을 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.
A씨 측은 “2차 피해 우려 속에서도 같은 피해가 반복되지 않기를 바라는 마음으로 강 전 군수를 고발하니, 철저히 수사하여 엄벌하여 주시길 바란다”고 촉구했다.
앞서 강 후보 측은 관련 의혹 보도가 나오자 입장문을 통해 “사실과 다른 악의적 허위보도”라며 해당 언론사와 관계자들에 대해 민·형사상 책임을 묻겠다고 밝힌 바 있다.
하지만 피해자 측이 직접 고발에 나서면서 선거를 앞둔 지역 정가에도 파장이 커질 전망이다. 지역사회에서는 최근 강진원 후보가 강진군수 재직 시 제기된 인사 비리 의혹에 이어 성범죄 의혹까지 불거지자 후보자 도덕성 검증 요구가 거세지고 있다.
더불어민주당 강진군지역위원회 관계자는 “강진원 후보는 군민 앞에 제기된 의혹에 대해 명확히 입장을 밝혀야 한다”며 “책임 있는 자세로 수사에 임해야 한다”고 말했다.
강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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