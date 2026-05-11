조선대에 경서예지·나태주 뜬다…‘2026 장미주간’ 개최
14~17일 조선대 장미원서
시민 참여형 프로그램 풍성
조선대학교가 오는 14일부터 17일까지 교내 장미원 일대에서 열리는 ‘2026 장미주간’의 공연·체험 프로그램을 11일 공개했다.
조선대는 올해 개교 80주년을 기념해 ‘∞(무한)번째 장미’를 주제로 열리는 장미주간에서 공연과 전시·시민 참여형 체험 프로그램 등이 다채롭게 펼쳐질 예정이라고 이날 밝혔다.
특히 14일 개막일에는 가수 경서예지와 나태주가 축하공연 무대에 올라 장미주간의 시작을 화려하게 장식한다. 이와 함께 태권도 공연과 버스킹 무대도 함께 진행될 예정이다.
15일에는 K-컬처·기획학과의 리딩극 ‘알라딘’을 비롯해 밴드 동아리 공연 등이 이어지며, 장미원을 찾은 시민과 재학생들에게 다채로운 문화예술 공연을 선보인다.
16일에는 태권도학과 시범 공연과 함께 댄스·마술 동아리 무대 등이 펼쳐져 장미원 일대가 시민 참여형 문화공간으로 운영될 예정이다.
행사 기간에는 버스킹 스테이지 공연과 함께 소원 마당, 반려식물 미니장미 화분 만들기, 장미 어반스케치 페스타 등 다양한 시민 참여형 프로그램도 운영된다. 또한 조선대 미술관에서는 개교 80주년 기념 특별전 ‘정원을 거닐다’가 열려 캠퍼스와 예술이 어우러진 특별한 공간 경험을 선사한다.
조선대학교 관계자는 “올해 장미주간은 공연과 체험, 전시가 어우러진 시민 참여형 행사로 준비했다”며 “시민들이 장미원에서 봄의 정취와 함께 조선대 만의 문화 콘텐츠를 즐기길 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사