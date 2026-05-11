“말차 한잔의 여유 어때요”…강릉차문화축제 15일 개막
2026 강릉 차 문화 축제가 15∼17일 강원도 강릉시 오죽한옥마을 일원에서 열린다.
(재)율곡국학진흥원에서 주관하는 이번 축제의 주제는 ‘말차, 초록의 위로’다. 바쁜 일상에서 차 한 잔이 주는 여유와 치유의 가치를 시민과 관광객에게 전할 예정이다.
축제는 15일 개막식을 시작으로 3일간 다채로운 다례(茶禮)와 문화 예술 프로그램이 펼쳐진다.
메인 공연무대에서는 신사임당 및 선대 차인 헌다례, 말차를 직접 격불해 마시는 다도체험, 다악(茶樂) 콘서트 등이 열린다.
15일과 16일 저녁에는 오죽의 바람 소리를 벗 삼아 국악을 곁들여 차를 음미하는 특별 프로그램인 ‘달빛 차회’가 열려 봄밤의 고즈넉한 정취를 더할 예정이다.
관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험 행사도 운영된다.
잔디광장의 들차회와 회랑의 다도 체험을 비롯해 한옥 다실, 전통문화 체험, 도자기 만들기 체험 등이 관람객을 맞는다.
차 저잣거리에서는 지역 차 관련 업체들이 참여하는 플리마켓과 체험·판매부스, 차도구 공방 등이 운영돼 다양한 차 제품과 공예품을 만나볼 수 있다.
축제 주제인 말차를 활용한 다양한 상품을 선보이는 주제관도 운영된다. 말차 음료와 베이커리, 디저트 등 색다른 먹거리도 함께 즐길 수 있다.
허동욱 강릉시 문화유산과장은 11일 “강릉 차 문화 축제는 우리 전통 차 문화를 계승하고 현대적으로 확장하는 대표적인 문화행사”라며 “말차를 중심으로 한 이번 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 힐링과 여유를 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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