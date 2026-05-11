“월급 500만원 넘는데 체납”… 전주시, 고소득 체납자 18억 추징
체납자 172명 대상 급여 압류 착수
주식·보험·태양광 수익까지 추적… 금융자산 144건 압류
전주시 “납부 능력 있는데 체납 땐 강제징수 원칙”
전북 전주시가 월 급여 500만원 이상 고소득 전문직 체납자들을 상대로 급여 압류 등 강제징수 절차에 착수했다. 의사·법조인·금융인 등 납부 능력이 있는 체납자들에 대한 압박 수위를 높이면서 조세 형평성 확보에 나선 것이다.
전주시는 오는 6월 1일까지를 ‘지방세입 체납액 특별징수기간’으로 정하고, 100만원 이상 지방세 체납자 가운데 월 급여 500만원 이상인 고소득·전문직 체납자 172명을 대상으로 특별징수에 들어갔다고 11일 밝혔다.
이들의 전체 체납액은 총 18억200만원 규모다. 전주시는 국민건강보험공단 근로소득 자료 등을 분석해 대상자를 선별했으며, 의료인과 법조인, 금융인, 대기업 종사자, 공공기관 직원 등이 포함된 것으로 파악됐다.
시는 이달 중 대상자들에게 압류 예고 통지서를 발송해 자진 납부 기회를 부여할 계획이다. 기한 내 납부가 이뤄지지 않을 경우 오는 6월부터 해당 직장에 급여 압류를 통보하고 본격적인 추심 절차에 들어간다.
현행법상 월 급여 250만원까지는 압류가 제한되지만, 600만원 이상 고소득자의 경우 급여 수준에 따라 추가 압류가 가능하다. 전주시는 법정 범위 내에서 활용 가능한 압류 수단을 통해 체납액을 회수한다는 방침이다.
시는 급여 외 금융자산 추적도 병행하고 있다. 최근 주식과 보험증권 등 금융자산 144건(1억1300만원)을 압류했으며, 태양광 발전 전력 판매 대금까지 추적해 징수에 나섰다.
1000만원 이상 고액 체납자에 대해서는 금융기관을 통한 예금·보험금·주식 현황 조사도 진행하고 있다.
최현창 전주시 기획조정실장은 “납부 능력이 있는데도 지방세를 상습 체납하는 경우 강력한 행정처분 원칙에 따라 대응할 계획”이라며 “성실 납세자가 박탈감을 느끼지 않도록 공정한 조세 질서 확립에 힘쓰겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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