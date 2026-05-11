제주도, 청년농업인 전주기 지원 확대
제주도가 청년농업인 지원을 특정 기술 교육에서 전주기 지원 체계로 확대한다.
제주도 농업기술원은 농업의 지속가능성과 경쟁력 강화를 위해 ‘교육-조직-정착’을 아우르는 전주기 지원을 추진한다고 11일 밝혔다. 농업 인력 고령화가 심화되는 상황에서 청년농업인의 성장 기반을 강화해 농업·농촌으로의 유입과 정착을 유도하기 위한 것이다.
우선 ‘청년농업인 학교’와 ‘청년농업인 CEO 양성과정’을 통해 농업에 대한 기초 이론부터 창업 준비까지 단계별 실무 역량을 높인다.
CEO 과정에서는 사업계획서 작성, 마케팅 기법 등 경영 교육을 제공해 제품 개발과 판매까지 이어지는 창업 역량을 지원한다.
또한 ‘정보통신기술(ICT) 기반 스마트팜 기술 활용 기초교육’을 통해 기후 변화로 주목받는 스마트농업 기술 활용 능력을 강화한다.
청년농업인의 자율 학습과 문제 해결을 돕는 스터디 그룹 활동도 확대된다. 지난해 5팀 29명으로 시작한 활동은 올해 8팀 51명으로 늘어난다. 농사 과정에서의 어려움을 공유하고 해결책을 모색한다. 우수사례는 사업평가회를 통해 공유하고, 도지사상을 수여할 예정이다.
올 하반기에는 3억원을 투입해 청년농업인의 아이디어를 사업화하는 ‘수요 맞춤형 영농정착 지원사업’을 진행한다. 또 4억5000만원을 투자해 농업기술원 연구 성과 기반의 기술창업을 지원한다. 이를 통해 초기 정착 부담을 줄이고, 지역 농업의 혁신과 경쟁력을 높일 계획이다.
이와 함께 도내 청년농업인 조직인 4-H연합회를 중심으로 농촌융복합산업 제주국제박람회와 연계한 전시·체험 프로그램을 운영해, 청년농업인이 생산한 농산물과 가공품의 판로 확대와 브랜드 홍보를 지원한다.
김윤정 도 농업기술원 농촌활력팀장은 “청년농업인이 지역에서 안정적인 농업경영체로 자립할 수 있도록 교육부터 창업까지 단계별 지원을 이어가고 있다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사