울산 태화강은 6000만 송이 ‘꽃의 바다’… 봄꽃축제 15일 개막
울산 태화강 국가정원이 오색 빛깔 봄꽃 6000만 송이로 물들었다.
울산시는 오는 15~17일까지 사흘간 태화강 국가정원 일원에서 ‘태화강 국가정원, 봄을 걷다’를 주제로 ‘2026 태화강 국가정원 봄꽃축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 축제의 무대가 되는 2만 8000㎡ 규모의 초화단지에는 꽃양귀비, 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 5종의 봄꽃들이 일제히 만개해 장관을 이루고 있다.
시는 시민들이 도심 속 정원에서 계절의 정취를 만끽하며 휴식할 수 있도록 행사장을 ‘체류형 정원’으로 조성했다.
특히 이번 축제는 ‘정원도시 울산’의 브랜드를 확산시키고, 향후 개최될 ‘2028 울산국제정원박람회’의 성공을 위한 사전 분위기를 조성한다는 점에서 의미가 깊다.
축제 기간 현장에서는 밴드 공연과 거리공연(버스킹) 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 다채로운 문화 행사가 이어진다.
체험 프로그램도 한층 풍성해졌다. ‘우리가족 정원 만들기’를 비롯해 유용미생물(EM) 흙공 던지기, 나비 의상(코스튬) 체험, 새내기 정원사 경진대회, 꽃다발 경매 등 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 행사가 운영된다.
이와 함께 정원 요가, ‘차와 책 휴게실(TEA & BOOK 라운지)’ 등 휴식형 프로그램과 정원 체험 공간(부스), 화훼·벼룩시장(프리마켓), 360도 이동(무빙)카메라, 봄꽃 꼬마열차 등 다채로운 즐길 거리도 마련된다.
야간 콘텐츠도 대폭 강화됐다. 초화원과 느티나무길 일원에는 스트링라이트와 경관조명이 설치되어, 낮과는 또 다른 낭만적인 정원의 밤 풍경을 선사한다.
시는 야간 운영 확대를 통해 방문객들의 체류 시간을 늘리고, 이것이 인근 지역 상권 활성화로 이어지는 선순환 구조를 기대하고 있다.
울산시 관계자는 “이번 축제를 통해 시민들이 태화강 국가정원에서 봄의 정취를 느끼며 지친 일상을 치유하길 바란다”며 “태화강 국가정원이 대한민국을 대표하는 정원 관광 명소로 확고히 자리 잡을 수 있도록 관리와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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