제78주년 4‧3 학술세미나 ‘기억은 어떻게 미래가 되는가’
제주언론학회와 제주4‧3평화재단·제주4‧3기념사업위원회는 오는 15일 오후 2시 제주4‧3평화재단 1층 대강당에서 제78주년 제주4‧3 학술 세미나를 개최한다.
올해 주제는 ‘기억은 어떻게 미래가 되는가: 제주4‧3 디지털 아카이브와 기억의 재현’이다.
제주4‧3의 기록과 기억을 디지털 아카이브, AI·XR 기술, 미디어 재현, 지역 공론장의 관점에서 탐구한다. 이를 통해 역사적 기억을 미래 세대의 공공 지식과 사회적 책임으로 이어갈 방안을 모색한다.
세미나에서는 허호준 리츠메이칸대학 객원연구원이 ‘나는 왜 제주4·3을 쓰는가: 4·3, 아카이브로 본 역사를 중심으로’ 주제로 발표한다.
이어 이완수 동서대학교 명예교수는 ‘과거 사건은 무엇을, 어떻게 기록할 것인가?: 기억 이론의 새로운 접근방법을 통해’에 대해 발표한다.
김대경 동아대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수는 ‘기억을 되살리다: AI·XR 기술로 구현하는 제주4·3의 디지털 기억관’을 주제로 발표한다.
토론은 고호성 제주대 법학전문대학원 명예교수가 좌장을 맡고 강홍균 제주한라대학교 겸임교수, 이재승 카카오 지역협력 리더, 고은경 제주4‧3평화재단 조사연구팀장, 송진순 동아대학교 행정학과 교수, 윤희각 부산외국어대 교수, 양동규 작가가 참여한다.
정용복 제주언론학회장은 “기억 연구 관점에서 제주4·3의 역사적 기억 형성과 전승 과정을 재조명하고, 구술·문서·영상 자료를 기반으로 4·3 디지털 아카이브 구축 가능성을 탐색할 것”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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