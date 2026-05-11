울산 아파트 모녀 숨진 채 발견
경찰 “범죄 혐의점 없어”
울산의 한 아파트에서 50대 여성과 10대 딸이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
11일 울산 울주경찰서 등에 따르면, 전날 오후 7시 25분쯤 울주군의 한 아파트에서 “아내와 딸이 숨져 있다”는 남편 A씨의 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국이 현장에 도착했을 당시, 50대 여성 B씨와 10대 딸은 이미 숨진 상태였다.
발견 당시 두 사람의 몸에서 특별한 외상은 확인되지 않았다. 다만 현장에서는 B씨가 작성한 것으로 추정되는 메모가 발견되어 경찰이 내용을 분석 중이다.
경찰은 사건 직후 남편 A씨의 동선을 폐쇄회로CCTV 등을 통해 정밀 확인했으나, 현재까지 별다른 범죄 연루 정황이나 외부 침입 흔적 등 타살을 의심할 만한 혐의점은 발견되지 않았다고 밝혔다.
또한 해당 가정을 대상으로 최근 3년간 접수된 아동학대나 가정폭력 관련 신고 이력도 없는 것으로 조사됐다.
경찰 조사 결과 B씨는 평소 심한 우울증을 앓아왔으며, 최근까지 약 처방을 받아온 것으로 드러났다.
경찰은 유족 진술과 의료 기록 등을 토대로 B씨가 딸의 목숨을 거둔 뒤 스스로 극단적인 선택을 한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
경찰 관계자는 “현재까지 외부자에 의한 범행 정황은 보이지 않는다”며 “정확한 사인을 규명하기 위해 조만간 부검을 진행할 예정”이라고 전했다.
아울러 “최근 모방 범죄 우려와 자살 급증 추세를 고려해, 구체적인 사망 경위나 방법 등에 대해서는 비공개하기로 했다”고 덧붙였다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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