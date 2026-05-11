대구도시개발공 CEO 주관 안전·청렴 소통간담회 성료
대구도시개발공사는 최근 유니버시아드 레포츠센터에서 ‘CEO 주관 안전·청렴 소통간담회’를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 간담회에는 정명섭 사장을 비롯해 안전관리실장, 레포츠센터장 등 18명이 참석했다. 센터 운영 현황과 2026년도 운영계획, 시민재해 예방을 위한 안전 활동, 부패방지와 투명한 조직문화 조성, 직원 건의사항 청취 등을 주제로 다양한 의견을 나눴다.
정명섭 사장은 간담회 종료 후 시민 이용시설인 센터 내 주요 시설을 직접 점검하며 소방시설 관리 상태와 피난통로 확보 여부 등 화재 예방을 위한 안전관리 실태를 확인했다. 오후에는 대구대공원 조성공사 현장을 방문해 화재 특별안전점검을 실시했다.
대구도시개발공사는 특별점검을 통해 확인된 미흡사항에 대해 현장에서 즉시 개선을 요청하고 후속 조치 여부를 지속적으로 관리해 화재사고 예방에 만전을 기할 계획이다.
정명섭 사장은 “화재는 작은 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 사전 점검과 현장 중심의 예방활동이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 현장 소통을 바탕으로 위험요인을 선제적으로 개선해 시민과 근로자가 모두 안심할 수 있는 안전 환경을 조성할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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