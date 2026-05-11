대전시, 부동산 중개업 전수조사…사망·범죄 등 12명 적발

지난 1~4월 지역 내 개업 공인중개사 3113명, 소속 공인중개사 474명, 중개보조원 1696명 등 총 5283명을 대상으로 진행된

정정보 공동이용 시스템을 활용했다.

6명은 사망자로 확인됐으며, 나머지 6명은 집행유예를 포함한 금고 이상의 형을 선고받아 부동산 중개업 종사자 근무 자격을 상실한 것으로 확인됐다.

시는 적발된 인원 가운데 개업 공인중개사는 등록취소 처분을, 중개보조원은 고용관계 종료 등의 행정조치를 내렸다.

이와 함께 시는 중개사무소 603곳을 대상으로 현장 지도·점검도 실시했다.

불성실한 권리관계 설명 등 공인중개사법 위반 행위가 확인된 33개 업소를 대상으로 등록취소 4건, 영업정지 4건, 과태료 25건 등의 행정처분을 내렸다.

시 관계자는 “주거 안정을 위협하고 부동산 시장 질서를 교란하는 불법 중개행위에 엄정 대응할 것”이라며 “안전하고 신뢰할 수 있는 부동산 거래환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.