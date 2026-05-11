인하대 정책대학원, 2026학년도 2학기 신입생 모집

2026학년도 2학기 인하대학교 정책대학원 신입생 모집 포스터. 인하대 제공

지역 내 공공기관의 미디어·홍보 담당자와 언론·방송인들의 탄탄한 네트워킹이 강점인 언론홍보학과도 꾸준한 관심을 받고 있

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