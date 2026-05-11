섬까지 달려간다…충남도 ‘AI 디지털 배움터’ 확대

충남 AI 디지털 배움터 이미지. 충남도 제공

그동안 과학기술정보통신부 주도로 추진돼 온 이 사업은 올해부터 광역지자체 중심으로 프로그램이 개편됐다. 도는 일상생활에 도움이 되고 지역 특성에 적합한 충남형 AI 교육을 진행하기로 했다.

프로그램은 단순한 기기 활용 교육에서 벗어나 AI 리터러시와 체험, 전문 상담까지 아우르는 실생활 밀착형 교육으로 진행된다.

기존에 정보 취약계층 중심이었던 교육들과 달리 소상공인과 중장년, 청년 등 모든 계층이 수혜를 받을 수 있도록 했다.

충남만의 특화 사업으로 도내 섬 지역 주민들을 위해 강사진이 직접 찾아가는 ‘섬 지역 AI 디지털 전환 교육’을 실시하고, 15개 시·군 가운데 AI 교육 수요가 있는 곳으로 찾아가는 ‘기동형 파견팀 에듀카’를 운영한다.

현재 도내에 1곳인 AI 디지털배움터 거점센터는 5곳까지 확대될 예정이다.

7월에는 공주·보령 거점센터가 잇따라 문을 연다.

홍성의 경우 기존 ‘스마트 어르신 놀이터’를 AI 디지털배움터로 개편한다

교육 참여를 원할 경우 AI 디지털배움터 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

충남도 관계자는 “단순한 기술 습득을 넘어 도민 모두가 AI로 더 나은 삶을 설계할 수 있도록 할 것”이라며 “단 한 명의 도민도 디지털 혜택에서 소외되지 않도록 촘촘한 AI 교육망을 구축하겠다”고 말했다.