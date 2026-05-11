가천대, 개교 87주년 기념 승기천 플로깅 봉사활동
가천대학교 동아리연합회는 지난 9일 개교 87주년을 맞아 지역사회 환경보호를 위해 ‘승기천 플로깅(Plogging) 봉사활동’을 했다고 11일 밝혔다.
이번 봉사활동은 인천 연수구 승기천 일대에서 진행됐다. 재학생 50여명이 자발적으로 참여해 오전 9시부터 오후 1시까지 약 4시간 동안 승기천 산책로와 수변 구역 곳곳을 걸으며 쓰레기를 수거했다.
연수구와 연수구자원봉사센터와 연계해 진행됐다. 학생들은 봉사활동을 통해 환경보호의 중요성을 몸소 체감하고 서로 협력하며 공동체 의식과 봉사의 가치를 되새기는 시간을 가졌다.
권범수 동아리연합회장(물리치료학과 4학년)은 “겉으로 보기에는 쓰레기가 별로 없어 보였는데 풀 속을 파헤쳐보니 작은 쓰레기들이 많이 있었고 총 150ℓ의 쓰레기를 수거할 수 있었다”며 “플로깅 외에도 이웃과 함께 성장하는 다양한 봉사활동을 이어가겠다”고 말했다.
한편 가천대는 지역사회와의 상생을 위해 소외계층 라면기부활동, 헌혈 행사, 헌혈증 기부 등 다양한 사회공헌 프로그램과 봉사활동을 지속적으로 운영하며 지역사회에 선한 영향력을 확산하고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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