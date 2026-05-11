김동근·강수현 ‘의정부·양주 통합특별시 추진’ 선언
국민의힘 김동근 의정부시장 후보와 강수현 양주시장 후보가 ‘의정부·양주 통합특별시’ 추진을 선언하며 100만 메가시티 구상을 밝혔다.
김동근 후보와 강수현 후보는 11일 양주 경기섬유종합지원센터 다목적실에서 공동 기자회견을 열고 “의정부와 양주는 이미 생활·경제·교통이 연결된 공동 생활권”이라며 “행정이 시민 삶의 변화를 따라가야 할 시점”이라고 밝혔다.
두 후보는 2030년 통합특별시 출범을 목표로 단계적 통합 모델을 추진하겠다고 강조했다.
두 후보는 과거 행정구역 통합 논의가 청사 위치와 정치적 이해관계 충돌로 무산됐던 점을 언급하며, 이번에는 지방자치법 제199조에 따른 특별지방자치단체인 ‘특별연합’을 우선 출범시키는 방식으로 접근하겠다고 설명했다.
교통·산업·투자유치·반환공여지 개발 등 광역 사무를 공동 운영한 뒤 시민 공감대와 행정 통합 기반을 마련하겠다는 구상이다.
이들은 의정부와 양주의 산업 역량을 결합해 경기북부 최대 규모의 첨단산업 혁신벨트를 구축하겠다는 청사진도 제시했다.
의정부의 AI·바이오·의료 연구개발 역량과 미군 반환공여지 개발사업, 양주의 테크노밸리·은남산단·신도시 확장성을 연계해 ‘북부판 판교·동탄’ 수준의 첨단산업 경제권을 조성하겠다는 것이다.
이를 위해 경기북부 경제자유구역 지정과 기회발전특구 추진을 통해 대기업과 앵커기업 유치에 나서고, 투자유치본부를 설치해 부지·인허가·세제·인력 공급 등을 통합 지원하겠다고 밝혔다.
두 후보는 현재 약 2500만원 수준인 의정부·양주권 1인당 GRDP를 2035년까지 5000만원 수준으로 끌어올리고, 장기적으로는 인구 100만 규모의 경기북부 핵심 경제권으로 성장시키겠다는 목표를 제시했다.
광역 교통망 구축 계획도 핵심 공약으로 내세웠다. 두 후보는 가칭 ‘의정부·양주 통합시 설치 및 지원 특별법’에 광역교통 특례와 국가 재정 지원 근거를 담아 GTX-C 노선 적기 개통, 지하철 8호선 의정부 연장, 7호선 도봉산~옥정 구간 복선화, 교외선 활성화 등을 추진하겠다고 밝혔다.
또 철도·버스·환승·주차·공유모빌리티·교통정보를 연계하는 통합 교통 컨트롤타워를 구축하고, 주요 역세권과 산업단지·신도시를 연결하는 광역 생활권 체계를 조성해 서울 강남 30분대, 권역 내 20분대 이동망을 실현하겠다고 설명했다.
생활밀착형 인프라 통합 계획도 공개했다. 두 후보는 국공립 어린이집과 돌봄센터, 청소년시설을 연계한 ‘15분 생활권’을 구축하고, 특목고·과학고와 AI·바이오 특화학교 유치를 통해 교육 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다.
또한 의정부의 의료 인프라와 양주의 생활 수요를 연계해 응급의료·야간 소아진료·재활·돌봄 체계를 강화하고, 도서관·체육시설·문화시설·주차장 등을 공동 이용할 수 있는 ‘통합 시민카드’와 생활서비스 플랫폼도 도입하겠다고 설명했다.
특별법에는 반환공여지와 규제지역 개발 특례, 광역교통 및 산업기반 국가 재정 지원, 기업 유치를 위한 세제·입지·인허가 특례, 통합 이후 행정·생활서비스 지원 체계 등을 담겠다는 계획이다. 두 후보는 이를 통해 향후 10년간 2조원 규모의 국가 책임 투자 패키지를 확보하겠다고 밝혔다.
아울러 당선 즉시 공동추진단 구성과 공론장 개최, 특별연합 우선 출범, 동두천 등 인접 시·군 참여 확대, 특별법 제정, 2030년 통합특별시 출범으로 이어지는 5단계 로드맵도 공개했다.
두 후보는 “통합은 행정이 일방적으로 결정하는 사업이 아니라 시민 동의와 참여를 바탕으로 추진돼야 한다”며 “충분한 공론화와 주민 의견 수렴을 거쳐 시민이 체감할 수 있는 단계적 통합을 추진하겠다”고 밝혔다. 이어 “분절과 제약의 시대를 끝내고 경기북부의 새로운 성장 100년을 의정부·양주 통합특별시로 열겠다”고 강조했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사