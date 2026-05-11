김동근·강수현 ‘의정부·양주 통합특별시 추진’ 선언

국민의힘 김동근(왼쪽) 의정부시장 후보와 강수현 양주시장 후보가 11일 양주 경기섬유종합지원센터 다목적실에서 개최한 ‘의정부·양주 통합특별시’ 추진 기자회견을 마무리하고 선언문을 들고 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

김동근 후보와 강수현 후보는 11일 양주 경기섬유종합지원센터 다목적실에서 공동 기자회견을 열고 “의정부와 양주는 이미 생활·경제·교통이 연결된 공동 생활권”이라며 “행정이 시민 삶의 변화를 따라가야 할 시점”이라고 밝혔다.

두 후보는 2030년 통합특별시 출범을 목표로 단계적 통합 모델을 추진하겠다고 강조했다.