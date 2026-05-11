K-바이오 랩허브 착공 가시화…2028년 준공 목표
인천경제자유구역청은 K-바이오 랩허브 건립사업 관련 행정절차와 설계 검토를 거쳐 하반기 중 착공에 들어갈 계획이라고 11일 밝혔다.
인천경제청은 지난달 조달청에 공사 계약을 의뢰했으며 기술 검토를 마치고 원가 검토를 진행 중이다. 이후 입찰공고와 사업자 선정 절차를 거쳐 착공한다.
K-바이오 랩허브는 연세대학교 국제캠퍼스 부지(송도동 162-1 일대)에 지하 1층∼지상 9층, 연면적 2만375㎡ 규모로 조성되는 국가 바이오 창업지원 핵심 인프라 사업이다. 총사업비는 2173억원이다. 국비, 경제자유구역사업특별회계, 민간부담, 연세대 부지 무상제공 등으로 추진된다. 2028년 말 준공이 목표다.
인천경제청은 그동안 국가재정사업 절차에 따라 건설공사 타당성조사, 기본·실시설계, 조달청 계획설계 및 실시설계 적정성 검토 등 주요 사전 행정절차를 단계적으로 진행했다. 특히 조달청 적정성 검토 완료로 설계와 사업비 적정성을 확보해 착공을 준비하고 있다.
인천경제청은 착공을 위한 행정절차와 현장 준비도 병행하고 있다. 향후 체계적인 공정관리와 사업관리를 통해 계획된 일정대로 사업이 추진될 수 있도록 지속적인 행정 지원을 추진할 방침이다.
또 중소벤처기업부, 연세대, 인천창조경제혁신센터 등 관계기관과 협력체계를 구축하고 인천창조경제혁신센터 사업단을 중심으로 지역 기반의 운영체계를 준비하고 있다.
현재 시범사업을 통해 선정된 바이오 스타트업 기업들은 연세대 국제캠퍼스 내 임시공간에서 연구·창업 활동을 이어가고 있다. 앞으로 K-바이오 랩허브 준공 시 단계적으로 입주 및 연구장비 활용이 가능하도록 지원할 예정이다. 유세포분리기 등 첨단 연구장비 구축과 오픈이노베이션 프로그램 운영 준비 등도 이뤄지고 있다.
윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 “K-바이오 랩허브는 송도 바이오클러스터와 연계한 스타트업 육성, 기술사업화 및 글로벌 협력 네트워크 구축을 통해 미래 바이오산업 생태계 조성의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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