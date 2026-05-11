K-바이오 랩허브 착공 가시화…2028년 준공 목표

K-바이오 랩허브 조감도. 인천경제청 제공

행정절차와 설계 검토를 거쳐 하반기 중 착공에 들어갈 계획이라고 11일 밝혔다.

조달청에 공사 계약을 의뢰했으며 기술 검토를 마치고 원가 검토를 진행 중이다. 이후 입찰공고와 사업

자 선정 절차를 거쳐 착공한다.

특히 조달청 적정성 검토 완료로 설계와 사업비 적정성을 확보해 착공을 준비하고 있다.