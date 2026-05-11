김병수 “5호선 넘어 7색 철도혁명”…김포 대도약 비전 제시

김병수 국민의힘 김포시장 후보가 지난 9일 열린 선거사무소 개소식에서 참석자들에게 인사를 전하고 있다. 김병수 후보 캠프 제공

“시민과 함께 만든 5호선 성과를 발판으로 김포의 새로운 성장 시대를 열어가겠다”고 밝혔다.