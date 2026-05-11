예강희망키움재단, 다문화청소년 대상 ‘키움로드 2기’ 운영
예강희망키움재단이 다문화·이주배경청소년을 위한 진로·학습 지원 프로그램 ‘키움로드 2기’ 운영을 시작했다.
재단은 지난 9일부터 10일까지 서울 강서구 국제청소년센터 유스호스텔에서 입학식과 진로캠프를 열고 올해 프로그램에 참여할 청소년 52명과 첫 일정을 진행했다.
키움로드는 다문화 및 이주배경청소년이 자신의 가능성을 발견하고 미래를 준비할 수 있도록 돕는 성장 프로그램이다. 약 7개월 동안 진로코칭, 학습방법 코칭, 한국어 코칭, 사회성 프로그램, 캠프 등을 통합적으로 운영한다.
올해는 지난해 1기 운영 이후 높아진 관심을 반영해 개인 신청과 기관 추천을 함께 받았다. 수도권 이주배경 중·고등학생을 대상으로 선발을 진행했으며, 정원 50명에 특별전형 참가자를 포함해 총 52명이 최종 선정됐다.
입학식에서는 참가자 대표 선서와 프로그램 소개, 레크리에이션이 진행됐다. 참가자들은 앞으로 이어질 프로그램 일정을 안내받고, ‘키움플레이’를 통해 서로 교류하며 친밀감을 형성했다.
이어 진행된 ‘ㅋㅋㅋ 진로캠프’는 연속 참가자와 신규 참가자를 구분해 각자의 특성과 필요에 맞는 맞춤형 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 진로교육, 홀랜드 직업흥미검사, 사회성 훈련 등을 통해 자신의 관심 분야와 진로 방향을 탐색했다.
이번 2기에는 관계·소통 중심의 사회성 프로그램이 새롭게 추가됐다. 해당 프로그램은 이주배경청소년이 또래와의 관계 형성을 통해 자신을 이해하고 한국 사회에 적응할 수 있도록 전문가가 개발했으며, 참가자들이 함께 성장하는 경험을 제공하도록 구성됐다.
주관기관 라라소셜파트너스는 1기 운영 경험을 바탕으로 신규·연속 참가자별 맞춤형 과정으로 프로그램을 재구성했다. 또한 진로, 학습, 한국어, 사회성 영역을 연계하고 워크북과 성장 로드맵을 활용해 청소년의 자기주도적 성장을 지원한다.
박상조 예강희망키움재단 대표이사는 “이번 키움로드 2기는 진로 탐색에 더해 또래 관계와 사회성까지 아우르는 방향으로 확대 운영된다”며 “아이들이 그 경험을 바탕으로 한 단계 더 성장하길 기대한다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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