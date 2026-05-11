“월 15만원 효과”… 전북 농촌 인구 1541명 늘어났다

순창·장수 시범사업 1년…인구 1541명 증가

인구 3%대 늘고 신규 가맹점 435곳 확대

진안·무주 등 5개 군 추가 신청…전북도 확대 추진

전북특별자치도청 전경. 최창환 기자

지역적 특성을 반영한 생활 밀착형 사업도 병행되고 있다. 순창군은 면 지역 주민들의 사용처 부족 문제를 해결하기 위해 사회적협동조합과 연계한 이동장터와 권역별 순환마켓을 운영 중이다. 향후 AI 기반 자동 주문 서비스인 ‘순창상회’를 활용해 취약계층의 생필품 배송 체계도 구축할 계획이다.