“월 15만원 효과”… 전북 농촌 인구 1541명 늘어났다
순창·장수 시범사업 1년…인구 1541명 증가
인구 3%대 늘고 신규 가맹점 435곳 확대
진안·무주 등 5개 군 추가 신청…전북도 확대 추진
전북특별자치도가 농림축산식품부와 함께 추진 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 인구 유입과 지역 상권 활성화 효과를 내고 있다. 월 15만원 지역화폐 지급이 소비 확대와 생활 서비스 개선으로 이어지면서 지방 소멸 대응 정책의 새로운 모델로 주목 받고 있다.
11일 전북도에 따르면 올해부터 순창군과 장수군에서 본격 시행 중인 농어촌 기본소득 사업 결과 두 지역 인구는 사업 시행 전보다 총 1541명(순창 869명·장수 672명) 증가했다.
행정안전부 주민등록인구 통계 기준 올해 4월 순창군 인구는 2만7607명, 장수군은 2만1117명으로 각각 약 3.25%, 3.29% 증가한 수준이다. 인구 감소세가 이어지던 농촌 지역에서 3%대 증가율은 이례적이라는 평가가 나온다.
농어촌 기본소득은 해당 지역 주민에게 월 15만원의 지역사랑상품권을 지급하는 사업이다. 올해 총사업비는 855억원 규모로, 지난 1~4월 4만2684명에게 총 259억원이 지급됐다.
기본소득 지급 이후 지역 상권에도 변화가 나타나고 있다. 순창 239곳, 장수 196곳 등 모두 435곳의 신규 가맹점이 등록됐다. 음식점과 소매점 등을 중심으로 지역 내 소비가 확대되면서 소상공인 매출 증가 효과도 이어지고 있다는 게 전북도의 설명이다.
지역적 특성을 반영한 생활 밀착형 사업도 병행되고 있다. 순창군은 면 지역 주민들의 사용처 부족 문제를 해결하기 위해 사회적협동조합과 연계한 이동장터와 권역별 순환마켓을 운영 중이다. 향후 AI 기반 자동 주문 서비스인 ‘순창상회’를 활용해 취약계층의 생필품 배송 체계도 구축할 계획이다.
이 같은 사업 성과가 가시화되면서 도내 다른 시·군의 참여 움직임도 이어졌다. 농림축산식품부 추가 공모에는 진안·무주·임실·고창·부안 등 5개 군이 신청을 마쳤다. 전북도는 추가 선정이 이뤄질 수 있도록 행정 지원에 나설 방침이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “농어촌 기본소득은 단순한 현금 지원이 아니라 지역 소비와 공동체 활성화, 생활 서비스 개선으로 이어지는 지역 순환형 정책”이라며 “현장 의견을 반영해 정책 완성도를 높여 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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