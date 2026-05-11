‘K-뷰티 세계화’ 오송뷰티아카데미 내년 1월 개원
청주오스크 인근 공정률 93.4%
외국인에 최신 트랜드 교육·체험
충북경제자유구역청은 중부권 최대 전시·컨벤션 기능을 갖춘 청주오스크 인근에 들어서는 뷰티산업 전문시설인 오송국제K-뷰티아카데미(조감도)가 내년 1월에 개원한다고 11일 밝혔다.
뷰티아카데미는 국비 172억원 등 311억원을 들여 지하 1층 지상 5층 연면적 9044㎡ 규모로 방송스튜디오, 실습실, 강의실, 기숙사 등을 갖춘다. 현재 공정률은 93.4%다.
뷰티아카데미는 주로 외국에 거주하는 뷰티업계 종사자들을 대상으로 최신 K-뷰티 트렌드 교육과 체험 등을 통해 K-뷰티의 세계화에 나선다.
뷰티아카데미는 K-뷰티 산업 전주기 생태계 조성의 핵심 기반 시설로 향후 국내·외 교육생 유치와 산업 연계 프로그램 확대를 통해 충북 뷰티산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.
경자청은 11일부터 뷰티아카데미를 운영할 수탁기관을 공개 모집한다. 수탁기관은 3년간 교육 대상자 모집·선발, 교육 등의 업무를 맡게 된다.
경자청 관계자는 “K-뷰티아카데미는 단순 교육시설을 넘어 교육·체험·창업·산업이 연계된 K-뷰티 산업의 핵심 거점이 될 것”이라며 “글로벌 K-뷰티 인재를 양성해 오송을 세계적인 K-뷰티 중심지로 육성하겠다”고 말했다.
충북도에 따르면 청주지역은 2024년 기준 화장품 제조 96곳·판매 289곳 등 기업 386곳이 입주하는 등 화장품 산업 인프라가 풍부하다. 화장품·뷰티 관련 정보를 제공하고 안정성 평가를 대행하는 화장품임상연구지원센터와 식품의약품안전처 등 보건의료 6대 국책기관도 자리 잡고 있다.
도는 지난 2015년부터 화장품뷰티엑스포를 열어 도내 기업의 판로 개척을 지원하고 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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