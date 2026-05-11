사람 떨어지는데 보고도 ‘휙’…한동훈 반응 논란
한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 9일 국회의원 보궐선거 출마 선언 현장에서 돌발 상황에 대해 보인 반응을 두고 온라인상에서 비판 여론이 일고 있다.
한 전 대표는 이날 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 부산 북갑 보궐선거 무소속 출마 선언 기자회견을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다. 지지자들과 취재진이 몰리며 현장이 혼잡했다.
이때 현장을 촬영하던 한 카메라 기자가 후보를 뒤따라 단상을 오르던 중 발을 헛디뎌 아래로 떨어졌다.
이에 주변 관계자들은 놀란 듯 곧바로 기자의 상태를 확인하기 위해 몰려들었다.
그러나 한 전 대표는 해당 방향을 잠시 돌아본 뒤 별다른 반응 없이 고개를 돌렸다.
이 모습이 담긴 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되며 부정적 여론이 나왔다. 누리꾼들은 “바로 옆에서 사람이 넘어졌는데도 반응이 없었다” “최소한 괜찮냐는 말 한마디는 할 수 있었던 것 아니냐”는 등의 의견이 줄을 이었다.
반면 한 전 대표를 옹호하는 이들도 있다. “현장이 혼잡해 상황을 즉시 알지 못했을 수 있다” “이미 주변 스태프들이 대응하고 있어 연설 진행에 집중한 것 아니냐”는 식의 의견도 나오고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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