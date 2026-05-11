시사 전체기사

사람 떨어지는데 보고도 ‘휙’…한동훈 반응 논란

입력:2026-05-11 11:01
공유하기
글자 크기 조정
한동훈 유튜브 캡처

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 9일 국회의원 보궐선거 출마 선언 현장에서 돌발 상황에 대해 보인 반응을 두고 온라인상에서 비판 여론이 일고 있다.

한 전 대표는 이날 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 부산 북갑 보궐선거 무소속 출마 선언 기자회견을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다. 지지자들과 취재진이 몰리며 현장이 혼잡했다.

이때 현장을 촬영하던 한 카메라 기자가 후보를 뒤따라 단상을 오르던 중 발을 헛디뎌 아래로 떨어졌다.


이에 주변 관계자들은 놀란 듯 곧바로 기자의 상태를 확인하기 위해 몰려들었다.

그러나 한 전 대표는 해당 방향을 잠시 돌아본 뒤 별다른 반응 없이 고개를 돌렸다.

이 모습이 담긴 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되며 부정적 여론이 나왔다. 누리꾼들은 “바로 옆에서 사람이 넘어졌는데도 반응이 없었다” “최소한 괜찮냐는 말 한마디는 할 수 있었던 것 아니냐”는 등의 의견이 줄을 이었다.


반면 한 전 대표를 옹호하는 이들도 있다. “현장이 혼잡해 상황을 즉시 알지 못했을 수 있다” “이미 주변 스태프들이 대응하고 있어 연설 진행에 집중한 것 아니냐”는 식의 의견도 나오고 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행
박나래 이달중 3차 경찰 조사… 갑질·불법 시술 의혹
‘1인당 6억 성과급’ 통할까… 삼성전자 노사 마지막 담판
트럼프 “이란, 47년간 美 갖고 놀았다. 미루고 미루고 미룬다”
사건 폭증에 과로·여론 압박까지… 형사 재판부 ‘벼랑 끝’
“월 3만원에 똑똑한 동료 얻었다”… 사무직에 인기 ‘클대리’
홈플러스 잠실·센텀시티 매장도 문 닫는다… 회생 안간힘
나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격
국민일보 신문구독