주광덕 남양주시장, 후보직 걸고 장동혁에 “2선 후퇴해달라” 읍소
현 남양주시장인 주광덕 국민의힘 남양주시장 예비후보가 장동혁 대표를 향해 “보수진영의 통합과 외연 확대를 주도할 인사를 중심으로 대통합 선거대책위원회를 출범시켜 달라”며 2선 후퇴를 촉구했다. 주 예비후보는 장 대표 결단이 없다면 이번 6·3 지방선거에서 후보 등록을 하지 않겠다는 입장도 밝혔다.
주 예비후보는 11일 국회에서 기자회견을 열고 장 대표를 향해 “대한민국 미래와 보수대통합을 통한 지선 승리를 위해 사즉생의 결단을 내려달라”고 말했다. 그는 “지금 우리 국민의힘은 어디에 서 있나. 남양주에서, 경기도에서, 그리고 대한민국 전역에서 우리 당은 민주당의 무도한 정치 공세에 당당하게 맞서 싸우기도 어려운 참혹한 현실을 마주하고 있다”고 진단했다.
주 예비후보는 “3일 전 외신기자단과의 간담회에서 계엄에 대한 질문에 당 대표가 보여준 답변 태도 역시 후보자들의 가슴을 까맣게 태우고 있다”며 “당대표와 지도부를 향한 원망, 선거를 앞두고 보수 대통합은커녕 분열만 반복하는 당을 향해 질타가 이어지고 있다”고 지적했다.
주 예비후보는 “왜란의 위기 앞에 도끼를 메고 대궐 앞에 엎드려 목숨 걸고 간언했던 중봉 조헌 선생의 ‘지부상소(持斧上疏)’의 심정으로 감히 말씀드린다”며 “2선 후퇴를 해달라”고 요청했다.
그는 “후보자들에게 희망적 전환점을 만들어주는 사즉생 결단을 내려주셔야 한다. 정말 마지막 기회”라며 “결코 당을 흔들거나 지도부를 비난하기 위한 내부총질이 아니다”라고 호소했다. 그러면서 “공소취소 특검법 추진 등 권력의 폭주로 헌정질서가 파괴되는 대한민국의 위기를 구하는 길”이라고 강조했다.
주 예비후보는 “이 자리에서 제 정치적 생명을 걸고 말씀드린다”며 “지금 이 순간 너무나 절실한 이 요구가 받아들여 지지 않는다면, 저는 이번 선거에서 후보 등록을 하지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “불타는 배에서 혼자 살겠다고 바다로 뛰어내리는 것이 아니라, 제발 불을 꺼달라고, 이대로 가면 우리 모두 수장된다고 울부짖으며 조타실을 향해 최후의 수단으로 비상벨을 누르는 것”이라고 말했다.
검사 출신인 주 예비후보는 18∼19대 국회의원을 지냈으며 민선 8기 남양주시장 선거에 출마해 당선됐다. 민선 9기 지방선거를 앞두고 국민의힘 시장 후보로 단수 공천됐으며 지난 9일 선거사무소를 개소했다.
그는 국민일보와의 통화에서 “후보자이자 한 사람의 당원 입장에서 고민 끝에 입장을 발긴 것”이라며 “곧 선거이기 때문에 호소할 수 있는 마지막 기회가 오늘이라고 봤다”고 말했다.
이어 “2선 후퇴는 장 대표에게도 역사적 의미가 있다”며 “당장은 본인이 꺾이고 물러나는 것처럼 생각돼 받아들이기 힘들겠지만, 대승적 차원에서 수용한다면 그것이 당을 살리는 길이고, 정말 더 큰 지도자로 평가 받을 수 있을 것”이라고 설명했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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