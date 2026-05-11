경북대 한 학부 단톡방 학생회 임원들 성희롱성 발언 물의
경북대학교 한 학부의 학생회 임원들이 온라인 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들을 대상으로 성희롱성 대화를 한 것으로 알려져 논란이 되고 있다. 문제가 불거지자 해당 학생회 임원 4명은 학생회 임원직을 사퇴한 것으로 파악됐다.
11일 경북대(대구 북구) 등에 따르면 문제의 카카오톡 단체 대화방은 이공계대학 한 학부 학생회 임원들과 재학생 등이 가입한 곳이다. 학생회장 A씨 등 임원 4명은 이곳에서 학부 여학생들 외모를 평가하거나 성적 수치심을 유발할 수 있는 발언을 한 것으로 전해졌다. 대학 측은 조사 중인 상황으로 대화방에서 구체적으로 어떤 내용의 대화가 오고 갔는지는 아직 확인해줄 수 없다는 입장이다.
논란은 이달 초 학내 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 성희롱성 발언 의혹이 확산되며 커졌다. 학내 게시판을 넘어 SNS 등을 통해서도 이 문제가 드러났다. A씨 등 해당 학생회 임원들은 논란이 확대되자 잇따라 사퇴했다.
A씨는 학생회 공식 SNS 계정에 올린 사퇴서에서 “단체 대화방에서 자리에 없는 같은 과 동기와 후배들을 대상으로 성적으로 불쾌감과 수치심을 줄 수 있는 부적절한 발언을 했다. 사적인 대화방이라는 이유로 말의 무게를 가볍게 여기고 상대방 인격과 존엄을 전혀 고려하지 못한 점 깊이 반성한다”고 밝혔다.
해당 학부 학생회는 최근 학생회장을 포함한 학생회 임원 4명의 사퇴를 공식화한 것으로 전해졌다. 경북대 관계자는 “자세한 사건 경위를 조사 중이고 추가 피해자가 있는지도 확인할 예정”이라고 밝혔다. 학교 측은 조사를 마치는 대로 재발방지책 등을 마련할 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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