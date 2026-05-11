김주형, ‘그들만의 리그’ 머틀비치 클래식 공동 6위…16개월만의 톱10
45세 베테랑 스네데커 통산 10승 달성
김주형이 미국프로골프(PGA)투어서 시즌 첫 ‘톱10’에 성공했다.
김주형은 11일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 듄스 골프 앤드 비치 클럽(파71)에서 열린 PGA투어 머틀비치 클래식(총상금 400만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 5개를 골라 잡아 4언더파 67타를 쳤다.
최종 합계 14언더파 270타를 기록한 김주형은 공동 6위로 대회를 마쳤다.
우승 상금 72만달러(약 10억5000만 원)는 45세의 베테랑 브랜트 스네데커(미국·18언더파 266타)가 차지했다. PGA투어 개인 통산 10승째다.
PGA투어 통산 3승이 있는 김주형이 ‘톱10’에 입상한 것은 지난해 1월 AT&T 페블 비치 프로암(공동 7위) 이후 무려 16개월만이다.
이 대회는 시즌 6번째 시그니처 대회 트루이스트 챔피언십과 같은 주간에 열렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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