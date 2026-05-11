세계 598위 프렘랄, DP월드투어서 14타차 완승…우즈 이어 최다차 우승 역대 2위
에스트레야 담 카탈루냐 챔피언십서 생애 첫승
2위에 무려 14타나 앞선 완승.
주인공은 세계랭킹 598위로 무명이나 다름없는 유라브 프렘랄(남아공)이다.
프렘랄은 10일(현지시간) 스페인 테레사 엘 프라트GC(파72)에서 열린 DP월드투어 에스트레야 담 카탈루냐 챔피언십(총상금 275만 달러) 마지막 날 4라운드에서 9언더파 63타를 쳤다.
최종 합계 28언더파 260타를 기록한 그는 2위 숀 노리스(남아공·14언더파 274타)에 무려 14타나 앞선 완승으로 우승 상금 46만9989달러(약 6억9000만원)와 2028년까지 DP월드투어 풀 카드를 획득했다.
14타 차 우승은 지난 2000년 US오픈에서 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)가 달성한 골프 역사상 최다 타수 차 우승 기록(15타 차)에 1타 뒤진 역대 두 번째 큰 타수 차이다.
프렘랄은 올 시즌 8개 출전 대회 중 4차례 컷 탈락했고, 한 번도 30위 내에 이름을 올리지 못하다가 이번 대회에서 압도적 경기력으로 생애 첫 우승의 감격을 누렸다.
그는 경기 후 “내가 치른 경기 중 가장 완벽했던 경기였다”며 “스스로를 칭찬해주고 싶다”고 밝혔다.
이번 대회에 출전한 이정환은 컷 탈락했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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