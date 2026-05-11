경주시, 노숙인 보호·무연고 사망자 장례 지원 확대
경북 경주시가 노숙인 보호와 무연고 사망자 공영장례 지원을 강화하며 사회적 약자를 위한 공공복지 안전망 구축에 나섰다.
경주시는 노숙인을 대상으로 현장 상담, 일시보호, 응급치료비 지원 등 맞춤형 보호 정책을 추진하고 있다고 11일 밝혔다.
특히 경주노숙인일시보호센터를 중심으로 거리 노숙인에 대한 긴급 지원과 보호 체계를 운영하고 있다.
센터는 1974년부터 시 직영으로 운영해 왔으며, 거리 노숙인 현장 상담과 보호시설 입소 지원, 귀가 지원, 혹서기·혹한기 집중 보호활동 등을 수행하고 있다.
올해는 관련 사업에 1억700만원을 투입해 공무직 인건비와 센터 운영, 행려자 구호 등을 지원할 계획이다. 지난해에는 노숙인 상담, 귀가 지원, 입원, 급식 제공 등 총 245건의 보호 활동이 이뤄졌다.
시는 무연고 사망자를 위한 공영장례 지원 사업도 함께 추진하고 있다. 무연고 사망자가 발생하면 경찰 신고와 연고자 확인 절차를 거쳐 장례와 화장, 봉안까지 원스톱으로 지원한다.
올해 해당 사업에는 3700만원의 예산이 편성됐으며, 지난해에는 무연고 사망자 27명의 장례를 지원했다.
장례비는 80만원, 공영장례 지원비는 16만원이 지급되며, 화장과 봉안시설 사용료는 관련 조례에 따라 전액 감면된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “노숙인 보호와 무연고 사망자 장례 지원은 사회적 약자를 위한 공공의 책무”라며 “소외되는 시민 없이 누구나 존엄한 삶과 마지막을 보장받을 수 있도록 촘촘한 복지 안전망 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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